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Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak "Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Ortak açıklama yapılacak" dedi
 11 Mart 2020 11:04
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Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bugün Meclis'te okulların tatil edilmeyeceği soruldu. Bakan Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak açıklama beklenmeli, dedi.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası sonrasında, ilgiler resmi açıklamalara yöneldi.

İlk açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Kasapoğlu, "Mart-nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içi ve dışındaki organizasyonu ertelemiş durumdayız." dedi.

İkinci açıklama ise, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bugün Meclis'te okulların tatil edilmeyeceği soruldu. Bakan Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak açıklama beklenmeli, dedi.

Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak. Toplantya ilk kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak

Bilim Kurulu Toplantısı'na Ziya Selçuk da katılacak
Anadolu Ajansı
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