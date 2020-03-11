Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
|11 Mart 2020 11:04
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bugün Meclis'te okulların tatil edilmeyeceği soruldu. Bakan Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak açıklama beklenmeli, dedi.
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası sonrasında, ilgiler resmi açıklamalara yöneldi.
İlk açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Kasapoğlu, "Mart-nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içi ve dışındaki organizasyonu ertelemiş durumdayız." dedi.
İkinci açıklama ise, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bugün Meclis'te okulların tatil edilmeyeceği soruldu. Bakan Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapılacak açıklama beklenmeli, dedi.
Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak. Toplantya ilk kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacakBilim Kurulu Toplantısı'na Ziya Selçuk da katılacak
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