1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi

Jandarma Kriminal Daire Başkanı Kıdemli Albay Mustafa Mercan:- "Geçmiş yıllarda terör, hırsızlık, cinayet gibi olaylarla ilgili jandarma kriminalde faili meçhul kalan 15 bin 134 dosyada, 18 binin üzerinde şüpheliyi tespit edip cumhuriyet başsavcılıklarına bildirdik ve şu anda işlemleri yapılıyor
 11 Mart 2020 11:19
Yazdır
Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi

- Jandarma Kriminal Daire Başkanı Kıdemli Albay Mustafa Mercan, jandarma kriminalde faili meçhul kalan 15 bin 134 dosyanın, emniyetle gerçekleştirilen parmak izi entegrasyonunda yeniden incelenmesi sonucu 18 binin üzerinde şüphelinin tespit edildiğini söyledi.

Parmak izi incelemelerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) 18 Temmuz 2018'de entegre edildi.

Jandarma ve emniyetin, birbirlerinin sistemlerinden karşılıklı sorgulama yapabilmesine imkan tanınmasıyla faili meçhul dosyalar bir bir aydınlatılmaya başlandı.

Söz konusu entegrasyonla olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edildi.

- 62 milyon vatandaşın parmak izi tek arşivde

OPTES ile APFIS entegrasyonu sonrası yapılan çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Jandarma Kriminal Daire Başkanı Kıdemli Albay Mustafa Mercan, çalışmaları halen devam eden entegrasyon projesiyle şu ana kadar 62 milyon vatandaşın parmak izinin tek arşivde birleştirildiğini söyledi.

Sistem sayesinde, kendilerine ulaşan dosyalardaki parmak izlerinin kime ait olduğunu daha rahat tespit ettiklerini belirten Mercan, "Geçmiş yıllarda terör, hırsızlık, cinayet gibi olaylarla ilgili jandarma kriminalde faili meçhul kalan 15 bin 134 dosyada, 18 binin üzerinde şüpheliyi tespit edip cumhuriyet başsavcılıklarına bildirdik ve şu anda işlemleri yapılıyor." dedi.

Mercan, entegrasyon projesiyle faili meçhul olayların aydınlatılma oranının yüzde 150 yükseldiğini kaydetti.

- Balistik inceleme ve DNA veri tabanları da entegre edilecek

Emniyetle yeni alanlarda da entegrasyon projeleri hayata geçireceklerini bildiren Mercan, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla balistik inceleme entegrasyonunu da en geç bir aya kadar faal hale getireceğiz. Yine olay yerlerinde faili belirlenmeyen DNA'larımız vardır. Olay yerinde bir sigara, kan izi ya da farklı şeyler bulunur. Bunlar 'İleride şüphelisi gelir' diye arşivlenirdi. Önümüzdeki 3 aya kadar da DNA veri tabanımız emniyet ile entegre olacak. Artık bütün veri tabanlarımız, İçişleri Bakanlığımızın çatısı altında, tek veri bankası olarak faaliyetlerini sürdürecek. İlgili kişinin, geçmişte herhangi bir olaya karışıp karışmadığı ya da herhangi bir silahın polis ya da jandarma sorumluluk bölgesinde bir olayda kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM'de Koronavirüs tedbirleri alındı
11 Mart 2020 12:20		 Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
11 Mart 2020 11:37
Koronavirüs için 'maske ve mendil kullanma' önerisi
11 Mart 2020 11:17		 Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir
11 Mart 2020 11:07
Türkiye'nin ilk 'Çocuk Vizyon Belgesi' hazırlanıyor
11 Mart 2020 10:33		 Bilim Kurulu Toplantısı'na Ziya Selçuk da katılacak
11 Mart 2020 10:30
Başkentte toplu taşıma araçları ilaçlandı
11 Mart 2020 10:29		 İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi - İSTANBUL
11 Mart 2020 10:27
Havelsan Genel Müdürü: İlk üçe girenin işi hazır
11 Mart 2020 10:26		 O ilin müdürü açıklama yaptı: Koronavirüs ilimizde yok
11 Mart 2020 10:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:34 - 'Yunanistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açacağız'12:29 - 2019'da özel sağlık sigortası için 7,7 milyar lira ödedik12:25 - Kazada ölen öğretmenin okulunda yas12:22 - Koronavirüs kolonya satışlarını patlattı12:20 - TBMM'de Koronavirüs tedbirleri alındı12:16 - Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar12:14 - Usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:57 - AYM, 'off-shore' hesabına aktarılan parayı almaya çalışanı haklı buldu11:43 - Finansevim ve Vakıfevim tek çatıda birleşti
11:41 - Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı11:37 - Erzurum'da okullar yarın tatil edildi11:37 - İtirafçılar örgütün şifre ve kumpaslarını anlattı11:23 - Uzaktan satış mağdurlarına 'sineye çekmeyin' uyarısı11:19 - Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi11:18 - Azimli öğretmen, dislektik öğrencisine doğru yöntemle okuma yazma öğretti11:17 - Koronavirüs için 'maske ve mendil kullanma' önerisi11:17 - 'Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
O ilin müdürü açıklama yaptı: Koronavirüs ilimizde yok
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona için alınan tedbirler 1
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
11.03.2020 akaryakıt indirimi 4
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
melek mosso 3
corona virüsü 6
dedikodu 3
Malazgirt 1071 2
ramsey'nin laneti 2
Contagion 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakakeri Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam