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'Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor'

Milli Savunma Bakanı Akar: '(Rus askeri heyetiyle görüşme) Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor.'
 11 Mart 2020 11:17
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'Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetle görüşmelerin olumlu ve yapıcı şekilde devam ettiğini belirterek, "15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlanıyor, ona çalışıyoruz" dedi.

Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'le ilgili Moskova'daki mutabakatın ardından Ankara'ya gelen Rus askeri heyetle görüşmelerdeki son durumun sorulması üzerine Akar, "5 Mart muhtırası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayın Putin ile görüşülerek imzalandı. Bu imzalanan muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Tüm unsurlarımızla İdlib'deki mevcudiyetimiz devam ediyor." diye konuştu.

Karşılıklı temasların sürdüğünü, kendisinin de dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğünü anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Rus askeri heyeti dün akşam geldi, toplantı başladı, bugün sabah tekrar devam edecek. Muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak, belirlenecek. Ona göre de 15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlanıyor, ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor.

Temennimiz, dileğimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durmasının devamlı olması, oradaki sulhun, sükunun, istikrarın bir an önce sağlanıp Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü bir şekilde dönmelerinin sağlanmasıdır. Buna çalışıyoruz. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için biz, bize düşen her türlü görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

Anadolu Ajansı
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