1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzurum'da okullar yarın tatil edildi

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle kent genelinde okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.
 11 Mart 2020 11:37
Yazdır
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle kent genelinde okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 12 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel öğretim kurumlarının tatil edildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM'de Koronavirüs tedbirleri alındı
11 Mart 2020 12:20		 Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi
11 Mart 2020 11:19
Koronavirüs için 'maske ve mendil kullanma' önerisi
11 Mart 2020 11:17		 Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir
11 Mart 2020 11:07
Türkiye'nin ilk 'Çocuk Vizyon Belgesi' hazırlanıyor
11 Mart 2020 10:33		 Bilim Kurulu Toplantısı'na Ziya Selçuk da katılacak
11 Mart 2020 10:30
Başkentte toplu taşıma araçları ilaçlandı
11 Mart 2020 10:29		 İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi - İSTANBUL
11 Mart 2020 10:27
Havelsan Genel Müdürü: İlk üçe girenin işi hazır
11 Mart 2020 10:26		 O ilin müdürü açıklama yaptı: Koronavirüs ilimizde yok
11 Mart 2020 10:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:34 - 'Yunanistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açacağız'12:29 - 2019'da özel sağlık sigortası için 7,7 milyar lira ödedik12:25 - Kazada ölen öğretmenin okulunda yas12:22 - Koronavirüs kolonya satışlarını patlattı12:20 - TBMM'de Koronavirüs tedbirleri alındı12:16 - Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar12:14 - Usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:57 - AYM, 'off-shore' hesabına aktarılan parayı almaya çalışanı haklı buldu11:43 - Finansevim ve Vakıfevim tek çatıda birleşti
11:41 - Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı11:37 - Erzurum'da okullar yarın tatil edildi11:37 - İtirafçılar örgütün şifre ve kumpaslarını anlattı11:23 - Uzaktan satış mağdurlarına 'sineye çekmeyin' uyarısı11:19 - Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi11:18 - Azimli öğretmen, dislektik öğrencisine doğru yöntemle okuma yazma öğretti11:17 - Koronavirüs için 'maske ve mendil kullanma' önerisi11:17 - 'Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
O ilin müdürü açıklama yaptı: Koronavirüs ilimizde yok
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
irem yaman'ın olimpiyat hakkının elinden alınması 2
metronun havalimanından 300 mt uzağa yapılması 1
ronaldinho'nun 6 ay hapis cezası alması 3
kamil koç 3
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 6
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
İnsanın bir kez ters gitmesin işi 2
dorian gray'in portresi 1
corona virüsü türkiye'de 3
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakakeri Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam