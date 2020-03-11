Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle kent genelinde okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.
|11 Mart 2020 11:37
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Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle kent genelinde okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 12 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel öğretim kurumlarının tatil edildiği kaydedildi.
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