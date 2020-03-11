Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
|11 Mart 2020 11:41
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 kişinin Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır ve Güvendik Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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