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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Mart 2020 12:05
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,16206,1630
Avro6,97106,9720
Sterlin7,94907,9890
ANKARA
ABD Doları6,13006,1800
Avro6,92506,9850
Sterlin7,88208,0310
Anadolu Ajansı
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