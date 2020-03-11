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Usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı

Ülke genelinde 1233 araca usulsüz tescil işlemi yaptıkları iddiasıyla aranan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheliden 7'si yakalandı
 11 Mart 2020 12:14
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Usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı

Gümüşhane merkezli 4 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda, ülke genelinde 1233 araca usulsüz tescil işlemi yaptıkları iddiasıyla aranan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, araç tescil işlemlerindeki usulsüzlüklere yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıldır sürdürülen soruşturmayı derinleştirdi.

Takipli çalışmalar neticesinde ekipler, 10 şüphelinin kimliğini belirledi. Gümüşhane, İstanbul, Iğdır ve Bayburt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlileri de bulunan Y.Ç, T.Ö, U.G, İ.Ç, F.E.E, B.S. ve Y.A, "Görevi kötüye kullanmak ve "Usulsüz araç tescil işlemleri yapmak" suçlamasıyla yakalandı.

Diğer illerden Gümüşhane'ye getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Şiran Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlıların, usulsüz araç tescil işlemleriyle yaklaşık 3 milyon liralık haksız gelir elde ettiklerinin değerlendirildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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