1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar

Bursa'da bir okulun öğrencileri tokalaşmak yerine ayaklarıyla selamlaşıyor
 11 Mart 2020 12:16
Yazdır
Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar

- Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı her kurum ve kuruluş harekete geçti. Bursa'da bir okulda ise öğrenciler, kendi aralarında geliştirdikleri hareketle birbirlerine dokunmadan selamlaşıyor. Ayaklarını tokuşturan gençler, bunu okuldaki görevlilere de öğretmeyi ihmal etmedi.Dünya üzerinde birçok insanın hayatına mal olan korona virüsüne karşı Türkiye'de alınan tedbirler bütün ülkelerin dikkatini çekti. Devletin aldığı tedbirlere karşı okul ve benzeri toplu alanların yönetimleri de ilaçlama, uyarı ve eğitimlerle virüse karşı dikkatli olunmasını sağlıyor. Bursa'da bir okulda servisler, yemekhane, sınıflar ve öğrencilerin sürekli değdiği yerler ilaçlanırken, öğrenciler de kendi aralarında tedbir almayı ihmal etmedi. İkazlara harfiyen uyan öğrenciler, arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde veya ayrılırken tokalaşmayı kaldırdı. Tokalaşmanın veya sarılmanın yerine ayaklarını tokuşturmayı tercih eden öğrencilerin bu hareketi kısa sürede okulun bütün öğrencilerine yayıldı.Okula gelirken ve giderken kapıdaki görevliyle de ayak tokalaştıran gençler, buldukları bu selamlaşma sayesinde bir nebze de olsa virüslerin bulaşmasından korunuyor. Okullarında korona virüsüne karşı bazı hijyenik tedbirler alındığını belirten 5. sınıf öğrencisi Ayşe Ada Bektaş, "Arkadaşlarımızla sarılmıyoruz, tokalaşmıyoruz. Artık ayaklarımızı tokuşturarak selamlaşıyoruz. Öğretmenlerimizin anlattığı hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Bol bol ellerimizi yıkıyoruz" dedi.

Öncesinde olduğu gibi şimdi de kendilerine emanet edilen öğrenciler için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirten BEK Bilgi Eğitim Kurumları Kampüs Müdürü Murat Gören, "Bu çerçevede hem öğrencilerimize hem de personelimize düzenli aralıklarla hijyen eğitimleri veriyoruz. Korona virüs süreciyle birlikte bunları daha da sıklaştırdık. Öğrencilerimizi fiziki temasta bulunulmaması konusunda uyarıyoruz. Her gün okula girerken ve çıkarken, selamlaşmayı değiştirmişler. Ayakla tokalaşarak bizim gösterdiğimiz hassasiyete onların da katıldığını görmek bizleri mutlu etti. Türkiye olarak gerekli tedbirlerin alındığını da görüyoruz" diye konuştu.

Okullarının almış olduğu tedbirlerin kendisini memnun ettiğini belirten Çınar Emir ise, "Eskisi kadar arkadaşlarımızla tokalaşmıyoruz. İlaçlanması gereken ve hijyenin üst seviyede olması gereken ne varsa okulumuzda yapılıyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs tavsiyeleri
11 Mart 2020 10:30		 İletişim uzmanından 'Kovid-19 paranoyası' uyarısı
11 Mart 2020 10:29
Doğu'da 3 ilde sağanak etkili olacak
11 Mart 2020 10:25		 iPhone sahiplerine Koronavirus uyarısı!
11 Mart 2020 09:24
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
11 Mart 2020 08:54		 Bazı kıyılarda hava sıcaklığı düşecek - Haritalı
11 Mart 2020 06:32
Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11 Mart 2020 05:19		 Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı
11 Mart 2020 01:29
Yatılı Kız Kuran kursunda korkutan yangın meydana geldi
11 Mart 2020 00:46		 Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı
10 Mart 2020 23:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Küçükçekmece'de bir polis memuru yaralandı12:34 - 'Yunanistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açacağız'12:29 - 2019'da özel sağlık sigortası için 7,7 milyar lira ödedik12:25 - Kazada ölen öğretmenin okulunda yas12:22 - Koronavirüs kolonya satışlarını patlattı12:20 - TBMM'de Koronavirüs tedbirleri alındı12:16 - Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar12:14 - Usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:57 - AYM, 'off-shore' hesabına aktarılan parayı almaya çalışanı haklı buldu
11:43 - Finansevim ve Vakıfevim tek çatıda birleşti11:41 - Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı11:37 - Erzurum'da okullar yarın tatil edildi11:37 - İtirafçılar örgütün şifre ve kumpaslarını anlattı11:23 - Uzaktan satış mağdurlarına 'sineye çekmeyin' uyarısı11:19 - Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi11:18 - Azimli öğretmen, dislektik öğrencisine doğru yöntemle okuma yazma öğretti11:17 - Koronavirüs için 'maske ve mendil kullanma' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
O ilin müdürü açıklama yaptı: Koronavirüs ilimizde yok
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınlar günü mesajları 1
ramsey'nin laneti 2
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 1
mircea lucescu 1
dedikodu 3
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 2
mütemmim cüzü 2
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 1
corona için alınan tedbirler 1
melek mosso 3
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakakeri Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam