1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de Koronavirüs tedbirleri alındı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüsüne karşı tedbir olarak TBMM girişine termal kamera yerleştirmeyi düşündüklerini belirtti.
 11 Mart 2020 12:20
Yazdır
TBMM'de Koronavirüs tedbirleri alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de görülen ilk corona virüsü vakasını açıklamasının ardından başta resmi kurumlar olmak üzere tüm yurtta tedbirler arttırıldı.

Tedbirlerin genişletildiği yerlerden biri de her gün binlerce vatandaşın girip çıktığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binası.

TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclise termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
11 Mart 2020 11:37		 Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi
11 Mart 2020 11:19
Koronavirüs için 'maske ve mendil kullanma' önerisi
11 Mart 2020 11:17		 Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir
11 Mart 2020 11:07
Türkiye'nin ilk 'Çocuk Vizyon Belgesi' hazırlanıyor
11 Mart 2020 10:33		 Bilim Kurulu Toplantısı'na Ziya Selçuk da katılacak
11 Mart 2020 10:30
Başkentte toplu taşıma araçları ilaçlandı
11 Mart 2020 10:29		 İETT otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi - İSTANBUL
11 Mart 2020 10:27
Havelsan Genel Müdürü: İlk üçe girenin işi hazır
11 Mart 2020 10:26		 O ilin müdürü açıklama yaptı: Koronavirüs ilimizde yok
11 Mart 2020 10:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Küçükçekmece'de bir polis memuru yaralandı12:34 - 'Yunanistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açacağız'12:29 - 2019'da özel sağlık sigortası için 7,7 milyar lira ödedik12:25 - Kazada ölen öğretmenin okulunda yas12:22 - Koronavirüs kolonya satışlarını patlattı12:20 - TBMM'de Koronavirüs tedbirleri alındı12:16 - Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar12:14 - Usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:57 - AYM, 'off-shore' hesabına aktarılan parayı almaya çalışanı haklı buldu
11:43 - Finansevim ve Vakıfevim tek çatıda birleşti11:41 - Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı11:37 - Erzurum'da okullar yarın tatil edildi11:37 - İtirafçılar örgütün şifre ve kumpaslarını anlattı11:23 - Uzaktan satış mağdurlarına 'sineye çekmeyin' uyarısı11:19 - Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi11:18 - Azimli öğretmen, dislektik öğrencisine doğru yöntemle okuma yazma öğretti11:17 - Koronavirüs için 'maske ve mendil kullanma' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
O ilin müdürü açıklama yaptı: Koronavirüs ilimizde yok
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramsey'nin laneti 2
İnsanın bir kez ters gitmesin işi 2
hain kostok 1
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 2
ayın enleri 3
mütemmim cüzü 2
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 7
kronik keyifsizlik 1
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakakeri Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam