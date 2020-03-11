TBMM'de Koronavirüs tedbirleri alındı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüsüne karşı tedbir olarak TBMM girişine termal kamera yerleştirmeyi düşündüklerini belirtti.
|11 Mart 2020 12:20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de görülen ilk corona virüsü vakasını açıklamasının ardından başta resmi kurumlar olmak üzere tüm yurtta tedbirler arttırıldı.
Tedbirlerin genişletildiği yerlerden biri de her gün binlerce vatandaşın girip çıktığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binası.
TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclise termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi.
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