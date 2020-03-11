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'Yunanistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açacağız'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Başvurucular (sığınmacılar) lehine tek tek Yunanistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan haklarını koruyan bir üst mahkemeyse, bu delillerle kaçabileceği veya topu taca atabileceği bir ihtimal yok.
 11 Mart 2020 12:34
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'Yunanistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açacağız'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Başvurucular (sığınmacılar) lehine tek tek Yunanistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan haklarını koruyan bir üst mahkemeyse, bu delillerle kaçabileceği veya topu taca atabileceği bir ihtimal yok." dedi.

Feyzioğlu, Edirne Baro Başkanı Alper Pınar ve bazı avukatlar, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra sığınmacıların sıkıntılarını dinledi.

Metin Feyzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın insan hakları ihlalleri açısından yaptıklarını belgelediklerini söyledi.

Delillendirme ve fotoğraflama işlemlerini tamamladıklarını belirten Feyzioğlu, "Aklıma ilk gelen cümle, içeride gezerken, 'Allah hiç kimseyi vatansız ve devletsiz bırakmasın.' oldu. İkinci cümle de şu 'İyi ki Türkiye var. Vatansız ve devletsiz kalan bu insanların iyi ki Türkiye'si var.' Türkiye sivil toplumu, Türkiye seferber durumda." diye konuştu.

Feyzioğlu, kaynar suyla yüzü haşlanmış, şakağından gaz fişeğiyle vurulmuş ve kıyafetleri çıkarılarak geri gönderilen sığınmacı aileleri kayıt altına aldıklarını ifade etti.

- "Sığınmacıların vekaletlerini almaya başladık"

Avrupa'nın gözleri önünde, Avrupa Birliğinin hoşgörüsüyle Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalelerde bulunduğunu anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi bana hiç kimse bu gördüklerimizden sonra 'Yunanistan hukuk devletidir, Avrupa Birliği hukuk devletinin banisi, koruyucusudur.' hikayesini anlatmasın. Buna artık kimse inanmaz bu manzaradan sonra. Coplanan, gazlanan, öldürülen ve haşlanan insanlar bunlar. Edirne Baromuzla birlikte delillendirmelerimizi yapıyoruz. Türkiye Barolar Birliğinin adli yardım fonunu devreye soktuk. Bu fon vasıtasıyla talep sahibi olacak, eziyet görmüş, dayak yemiş, işkence görmüş insanların vekaletlerini almaya başladık, Edirne Baromuzun uzman kadrosu... O uzman kadronun arkasına Türkiye Barolar Birliğinin dünya çapında uzman olan mülteci hakları çalışma grubunu da koyduk. Bundan sonra ilk adımda Yunanistan makamlarına gerekli suç duyuruları yapılacak. Bir şey beklediğimden değil, tüm dünya Yunanistan'ın bir hukuk devleti olmadığını görsün. Sivil, silahsız ve masum insanları, vatansız kalmış insanları haşlayan, eziyet eden, öldürmeye teşebbüs eden memurları hakkında kılını kıpırdatıyor mu tüm dünya görsün."

Feyzioğlu, Yunan adli mercilerine ulaşma engeli çıkarılacağı için konuyu doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaklarını dile getirdi.

İnsan hakları ihlallerini orada belgeleyeceklerini bildiren Feyzioğlu, "Başvurucular lehine tek tek Yunanistan hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan haklarını koruyan bir üst mahkemeyse, bu delillerle kaçabileceği veya topu taca atabileceği bir ihtimal yok. İşi hükümetlerin siyasetinden çıkarıp, mahkemelerin objektifliğine emanet etmek istiyoruz. Yunanistan ile ilgili umudum zayıftır ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde başaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Avrupa Birliğinin yükümlülüğünü yerine getirmesi lazım"

Avrupa Birliğinin sığınmacılarla ilgili taahhüt ettiği desteğin yarısının dahi gelmediğine işaret eden Feyzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi bize hangi yüzle geri kabul anlaşmasından, hangi yüzle Dublin Anlaşması'ndan vesaireden söz ediyorlar. Bırakın Allah aşkına. Sen 10 bin, 20 bin mülteciyi içeriye almayayım diye Avrupa Birliğinden acil 700 milyon avroluk fon getirtiyorsun. 2 milyon düzensiz sığınmacı Türkiye'ye gelmişken yapılan anlaşmanın şartları yerine getirilmedi, 5,5 milyona dayandı, 2 milyon da aşağıda Esed'in ordusunun sürdüğü insan var diyoruz. Hem orada Esed'e 'dur' demeyeceksin, Türkiye'nin sınırına potansiyel 1,5-2 milyon insanın dayanmasına sesini çıkarmayacaksın hem Türkiye'ye borcunu yerine getirmeyeceksin. Bakın lütuf falan değil. Biz kimsenin lütfuna, atıfetine ihtiyaç duyan bir devlet değiliz. Avrupa Birliği yükümlülüğünü yerine getirmesi lazım."

- "Yunanistan 80 bine yakın FETÖ kaçağını barındırmakta"

Bir gazetecinin, "Yunanistan terör örgütü üyelerini ülkesine seve seve alırken, masum sığınmacıları almıyor ve plastik mermi, ateşli silah ve gazla müdahale ediyor. Bununla ilgili neler söylenebilir?" sorusuna Feyzioğlu, şu yanıtı verdi:

"Yunanistan tırnak içinde bir hukuk devletidir. Kendini hukuk devleti diye takdim eden, arkasına AB'yi almış, Avrupa'nın şımarık çocuğudur adeta. Yunanistan 80 bine yakın FETÖ kaçağını barındırmaktadır ama 3-5 bin göçmen oraya sığınmak istediğinde ki Yunanistan'da kalmayacaktır ve oradan geçecektir aslında, kapılarında en olmadık eziyetleri yapmaktadır. Yunanistan'ın çelişki ve samimiyetsizlik içinde olduğunun bir kez daha ispatıdır."

Anadolu Ajansı
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