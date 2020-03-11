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Bakan Pakdemirli'den iklim değişikliği mesajı

Gerek ülkemiz gerek dünya ülkelerinin, aynı sigarayla mücadele ettiği gibi iklimsel değişimle mücadele ediyor olması lazım. İlkokul düzeyinde iklim değişikliği konularının sürekli işleniyor olması ve evlatlarımızın bu konuların önemine maruz bırakılması önem taşıyor
 11 Mart 2020 12:46
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Bakan Pakdemirli'den iklim değişikliği mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ve dünya ülkelerinin, sigarayla mücadele gibi iklim değişikliğiyle de mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "İlkokul düzeyinde iklim değişikliği konularının sürekli işleniyor olması ve evlatlarımızın bu konuların önemine maruz bırakılması önem taşıyor." dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğündeki makamında, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) adına katılan Meteoroloji Uzmanı Elektronik Haberleşme Mühendisi Çetin Biçer'i kabul etti. Kabulde, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da hazır bulundu.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, MGM adına geçen yıl da sefere katılım sağlandığını, Antarktika'ya meteorolojik gözlem istasyonu kurulduğunu ve verilerin alınmasına başlandığını hatırlattı.

Bu yıl da verileri yerinde kontrol etmek, istasyonun bakım ve yenileme çalışmalarını yapmak için Antarktika ekibi içinde yer aldıklarını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle ilgili üssümüzden elde edilen verileri kullanıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada sıcaklığın artması muhtemel. Son yüzyılda da dünya sıcaklığı en az 1 derece artmış durumda. Gerekli tedbirler alınmazsa dünyadaki sıcaklığın artması kaçınılmaz. Sıcaklığın artmasıyla iklim değişikliği, yağışlar ve kuraklık sert yaşanacak. Bunun da ister istemez dünyadaki tarımsal denge ve gıda dengesine, günlük hayatımıza etkisi olacağı varsayılıyor. Gerek ülkemiz gerek dünya ülkelerinin, aynı sigarayla mücadele ettiği gibi iklimsel değişimle mücadele ediyor olması lazım. BM'nin 2030 yılında dünya ısısını 1,5 derece azaltma hedefi var, bu hedefler doğrultusunda yaptığımız bilimsel çalışmaların önemi ortaya çıkıyor."

BM'nin koyduğu hedefler çerçevesinde, dünyadaki sıcaklığın düşürülmesi için herkese görev düştüğünü vurgulayan Pakdemirli, "Su ve enerji tasarrufu yapmamız, temiz çevre bilincini artırmamız gerekiyor. Türkiye de bu konuda yerli ve milli adımlarını attı. Hem otomobillerin hem de traktör gibi tarım araçlarının elektrikli ve hibrit olmasının çevreye katkısı var. Uluslararası kuruluşlar Türkiye'den orman alanlarındaki başarısından dolayı sitayişle bahsediyor. OECD verisine göre, Türkiye yeşil alanlarının oranını son 10 yılda yüzde 11,4 artırdı. Türkiye'de dünyamızın daha iyi olması, gelecek nesillerden emanet aldığımız dünyayı gelecek nesillere daha iyi teslim etmek için yaptığımız çalışmalar son derece önemli. Bunlarla ilgili de Türkiye beğeni topluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Toplumun bu konudaki bilinci artırılmalı"

Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" gibi kampanyalarla toplumun bilinçlendirilmesi ve yeşil bilincinin artırılması gerektiğine işaret ederek, çocukların, hayatlarının ilk 10-15 yılında toprağa, tohuma, fidana ve suya dokunması, böylece çevre bilincinin aşılanması gerektiğini söyledi. Geri dönüşüm kültürü oluşması için de gidilmesi gereken mesafe olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İlkokul düzeyinde iklim değişikliği konularının sürekli işleniyor olması ve evlatlarımızın bu konuların önemine maruz bırakılması önem taşıyor. Bundan sonrasında da bizi çevresel etkilerden koruyan binaların çevre dostu olması gerekiyor. Şu an oturduğumuz binanın tepesinde güneş panellerimiz var. Kullanılan elektriğin bir kısmını güneşten elde ederek enerji tasarrufu elde etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra yapılacak her binanın çevre dostu olarak planlanması önemli."

Antarktika'daki meteorolojik gözlem istasyonundan gelen verilere ilişkin de bilgi veren Pakdemirli, "Antarktika'daki Horseshoe Adası'ndan sıcaklık, nem, basınç, yağış ve güneşten elde edilen radyasyon verileri akmaya başladı. Bunlar uydu kanalıyla geliyor. Ham veriler MGM'deki süper bilgisayarlarla değerlendiriliyor ve bilimsel çalışmaların hepsine baz oluyor. Böylece bu konudaki bilimsel çalışmalara katkı konuyor." dedi.

Pakdemirli, konuşmasının ardından Biçer'e plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı
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