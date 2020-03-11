CHP Parti Meclisi kurultay için 'koronavirüs önlemlerini' görüşecek
|11 Mart 2020 12:50
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- CHP Parti Meclisi (PM), 28-29 Mart'ta yapılacak 37'nci Olağan Kurultay öncesi yarın son kez toplanacak. PM'de, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kurultayın ertelenip ertelenmemesi de görüşülecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, parti genel merkezinde saat 11.00'de başlayacak.
Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması yapacağı toplantıda, 37'nci Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından hazırlanan çalışma raporu ile kurultaya sunulacak kesin hesaplar görüşülüp karara bağlanacak.
Her kurultay öncesi aynı gündem maddesi ile son toplantısını yapan PM'de bu kez koronavirüs tehlikesi nedeniyle ayrı bir gündem maddesi söz konusu olacak.
Bu kapsamda, PM'de koronavirüs nedeniyle 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacağı duyurulan kurultayın ertelenip ertelenmemesinin de görüşüleceği öğrenildi.
"Kurultayın seyircisiz yapılması", "2-3 ay ertelenmesi" veya "tarihi sonradan belirlenmek üzere ertelenmesi" gibi seçeneklerin PM'de ele alınacağı belirtildi.
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