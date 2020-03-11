Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.187,00 lira oldu
|11 Mart 2020 12:52
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.187,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|326,00
|326,20
|328,70
|328,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.148,00
|2.169,00
|2.166,00
|2.187,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|297,00
|301,00
|300,00
|304,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.100,00
|2.120,00
|2.117,00
|2.137,00
|Yarım Ziynet
|1.050,00
|1.060,00
|1.058,00
|1.068,00
|Çeyrek Ziynet
|525,00
|530,00
|529,00
|534,00
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