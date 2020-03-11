'Akıllı ulaşımla ilgili verimlilik esaslı çözümlemeler üretilmesi gerekiyor'
|11 Mart 2020 12:55
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, "Akıllı ulaşımla ilgili vatandaş odaklı, sürdürülebilir kalkınma ve verimlilik esaslı çözümlemeler üretilmesi gerekiyor." dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Şahin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen SummITS 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, TBB olarak akıllı şehirler üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.
Ankara Ticaret Odası'nda yaklaşık 2 ay önce konuya ilişkin önemli bir zirve gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, "Akıllı ulaşımla ilgili vatandaş odaklı, sürdürülebilir kalkınma ve verimlilik esaslı çözümlemeler üretilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye Başkanı Erol Yanar, zirvenin düzenlenme amacının uluslararası anlamda bilgi ve birikim paylaşımı olduğunu bildirdi.
Yanar, akıllı ulaşım sistemleri konusunda Türkiye'nin istenilen seviyeye gelmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Türkiye olarak bu sistemler üzerine çalışmaya çok geç başladık. AUS Türkiye olarak diğer uluslararası ulaştırma birliklerine bakıldığında çok yeniyiz ama bu açığı kapatmak için hevesle çalışıyoruz. Ülkemizin teknoloji alanındaki adaptasyonu sayesinde en kısa zamanda bu açığı kapatacağımıza inancımız tamdır." diye konuştu.
- "Dijital dönüşüm şehirlerin geleceklerini de belirleyecek"
Avrupa Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Servisleri Üst Yöneticisi Jacob Bangsgaard da akıllı ulaşım sistemlerinde son 10 yılda görülen değişimin ulaşımı yeni bir seviyeye taşıdığını ifade etti.
Bangsgaard, dijital dönüşümün artık tüm sektörleri etkilediğini belirterek, "Bu aynı zamanda bireysel olarak tüketicilerin ne istediklerine de yansıdı. Bu dönüşüm şehirlerin geleceklerini de belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından 3. Ulaşımda Aklın Yolu Ödül Töreni düzenlendi, tır sürücülerinin seyahatlerini güvenilir şekilde planlamalarına yardımcı olacak platform "TIR Asist Projesi"nin iş birliği protokolü, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un himayesinde imzalandı.
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