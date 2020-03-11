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Ankara'da engellilere ücretsiz nikah

Ankara'da engelli vatandaşların nikah ücreti ödememesine ilişkin Başkanlık yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.
 11 Mart 2020 13:03
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Ankara'da engellilere ücretsiz nikah

Ankara'da engelli vatandaşların nikah ücreti ödememesine ilişkin Başkanlık yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı ikinci oturumunda görüşülen ve kabul edilen Başkanlık yazısıyla yüzde 40 ve üzeri engeli olan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesinin kıydığı nikahlarda bundan sonra nikah ücreti ödemeyecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Evlendirme Şube Müdürlüğü tarafından kıyılacak nikahlarda engelli vatandaşlardan evlilik cüzdanı ücreti hariç nikah ücreti alınmayacak. Engelli vatandaşların Ankara'da mücavir alanlar içerisinde ikamet ediyor olması şartının yer aldığı Başkanlık yazısında, "Engelli Sağlık Kurulu raporu ile tespit edilmiş en az yüzde 40 ve üzeri, ilgili bakanlıkça verilmiş engelli kartına sahip olan engelli vatandaşlardan Mal Müdürlüğünden temin edilerek kıymetli evraklar kapsamında ücret ödenerek alınan uluslararası aile cüzdan bedeli (140 TL) hariç olmak üzere belediye nikah kıyma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek" ifadeleri yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi şehitlerin birinci derece yakınları ile gazi ve gazilerin birinci derece yakınlarından nikah ücreti almazken, Başkan Yavaş'ın Belediye Meclis gündemine taşıdığı ve tüm partilerin oy birliğiyle kabul ettiği yeni kararla birlikte engelli vatandaşlardan da nikah işlemleri için ücret almayacak.
İhlas Haber Ajansı
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