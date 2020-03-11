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Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye

İran'da yeni tip koronavirüsüne (Covid-19) yakalanan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan iyileşerek taburcu edildi. Zühre İlahiyan koronavirüsünü nasıl yendiğini anlattı.
 11 Mart 2020 13:01
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Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye

Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan , devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.

Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının." tavsiyelerinde bulundu.

İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Covid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da Kovid-19 teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.
Memurlar.Net
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