Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
|11 Mart 2020 13:01
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Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan , devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Covid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.
Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Covid-19'dan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının." tavsiyelerinde bulundu.
İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.
Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Covid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
İran'da Kovid-19 teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.
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