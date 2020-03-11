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Fedakar öğretmen köy okulunu kendi imkanları ile yeniledi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Atatürk Ortaokulu müdürü Murat Güngör, 5 yıldır görev yaptığı okulu kendi imkanları ile yeniledi
 11 Mart 2020 13:06
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Fedakar öğretmen köy okulunu kendi imkanları ile yeniledi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Atatürk Ortaokulu müdürü Murat Güngör, 5 yıldır görev yaptığı okulu kendi imkanları ile yeniledi.

Yaklaşık 5 yıl önce Atatürk Ortaokuluna atanan Güngör, bu süre zarfında okulda eksik gördüğü her şeyin bakımını yapıp yeniledi. 63 yılda sadece iki defa boyanan okulun dış bakımını gerçekleştiren Güngör, çalışması ile takdir topladı. Atandığında okulun harabe halde olduğunu kaydeden Güngör, "Ekibimizle birlikte istişare ederek, okul için yapabileceklerimizi görüştük. Öncelik sıralamalarını belirledik. Ortak kararımızda önce iç cepheyi onarmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüzden boya desteğini aldık. İç cephe tadilatı bittikten sonra, dış cephe için Ergani'deki hayırseverlerle görüştük ve onlardan da boya, alçı, kalekim aldık. İç ve dış cephe tadilatlarını, ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte gönüllü olarak ücretsiz yaptık. Bu tamir ve tadilat işleri yapılırken aynı zamanda eğitim ve öğretim ara vermeden devam etti. İlk yılımızda okulumuz TEOG'da Dicle genelinde ilk 13'ten ilk 3'e girmeyi başardı. 3'üncü yılımızda ise okulda Türkiye 1'incsi çıkararak, başarımızı perçinleştirdik. Aynı metotla, eğitim ve öğretime 5'inci yılımızda da devam ediyoruz. İlk 3 yılımızda öğretmenlerimizin gayretli ve disiplinli çalışmalarıyla bu başarıyı yakaladık. Okulda görev yapan öğretmenlerimizin samimiyeti ve gayreti devam ediyor. Öğretmenlerimizin, okuldaki resmi görevleri dışında öğle araları ve ders çıkışında öğrencilere ders vermeleri, okul çıkışında bire bir soru çözümlerinde yardımcı olmaları, gönüllü olarak ders anlatmaları aidiyet duygusuna güzel bir örnek. Öğretmenlerimiz bununla yetinmeyip, ayırım yapılmadan her öğrencinin evine başarı odaklı ziyaretleri devam etmektedir. Devam etmekteki temel gayemiz, öğrencinin okula olan aidiyetlik duygusunu canlı tutmaktır. Öğretmenlerimizin öğrencilerimizle özel görüşme yapması, ruhsal dünyalarında olumlu sonuç almamızı sağlıyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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