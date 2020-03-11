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Eczanelerde 'Corona virüs' hareketliliği

Corona virüse karşı tedbirli olunması uyarılarının ardından eczanelerde yoğlunluk oluştu. En çok en çok maske, eldiven, kolonya, el dezenfektanı ve ıslak mendil satılıyor
 11 Mart 2020 13:10
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Eczanelerde 'Corona virüs' hareketliliği

Beşiktaş'ta eczanesi olan Fulya Sütsever, "2 aydır zaten maske çok satılıyordu. Şimdi alkol içeren el dezenfektanı ve kolonya çok satılıyor. Bir de bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar çok satılıyor. Gelenler genellikle bilinçli ve çok araştırma yapmış olarak geliyorlar. El dezenfektanını da, maskeyi de, ilaçları da koruyucu olarak alıyorlar. Talebe kesinlikle yetişemiyoruz. Sabahtan beri mal bulmaya çalışıyorum. El dezenfektanları sıfır vaziyette. Kaliteli maske kalmadı, piyasadakiler koronavirüsüne cevap vermeyecek şekilde ama paniğe gerek olduğunu zannetmiyorum. Maskenin zaten hasta olana takılması gerektiği söylendi ama el dezenfektanı ve bol el yıkamanın çok önemli olduğunu vurgulamak isterim" dedi.Eczaneden maske ve kolonya alan Seda Yılmazmaden ise, "Olayın etkisi altındaydık, dün akşam da duyunca daha da çok etkilendim. Oğlumu, torunumu, kendimi düşündüm. Onun için bunları aldım. Takmak için maske ve kolonya aldım. Korunmamız gerektiği için aldım. Stresten, korkudan ve heyecandan aldım" dedi.

"ÖNLEMİMİZİ ALIYORUZ"

Eczaneye el losyonu almaya gelen Bülent Kaya da, "Çocuklarıma da, kendime de dün hem sprey hem kolonyalı mendil aldım. Biz önlemimizi hem kendimiz hem çocuklarımız için alıyoruz. Gerisi artık devlete kalmış. Evde bir kutu maskemiz var, ayrıca çocuklar için alkollü el losyonu aldım" dedi.

"BAYA BİR YOĞUNLUK OLDU"

Eczane işleten Eser Doğru ise, "El dezenfekte jelleri ve mendilleri, maske, bağışıklık sistemi için ilaçların satışı arttı. Özellikle dün bakan konuşmuş, ondan sonra baya bir yoğunluk oldu. Ben dün nöbetçiydim. Bayağı bir satış oldu, hiçbir şey kalmadı gibi bir şey. İnsan telaşlandıkları için kendince korunmanın yöntemlerini arıyorlar" dedi.
DHA
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