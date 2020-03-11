Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 102.253,20 puana çıktı.

Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.190,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,76 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 6 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, güne satıcılı bir başlangıç yapsa da ilerleyen saatlerde alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalarda oynaklığı artırması karşısında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) sürpriz faiz indirimine gittiğini, bu gelişmenin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.