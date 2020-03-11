Halkı endişeye sevk eden 29 kişiye 'koronavirüs' işlemi!

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son donemde dunyada cok sayıda insanın olumune neden olan yeni tip koronavirus (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının goruldugu, ilgili kurum ve gorevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadıgı, konunun halktan saklandıgı yonunde gercek dısı goruntu ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endiseye dusurme, toplumu korku ve panige sevk etme, yetkili ve sorumlu kurulusları ve kisileri hedef gosterme amaclı paylasımlar yapıldığı belirlendi.

Siber polislerce, söz konusu paylasımları yaptıgı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi.

Bu kişilere ait bilgiler, gerekli islemler yapılmak uzere ilgili birimlere bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.