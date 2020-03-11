1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halkı endişeye sevk eden 29 kişiye 'koronavirüs' işlemi!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve panige sevk etme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi
 11 Mart 2020 13:16
Yazdır
Halkı endişeye sevk eden 29 kişiye 'koronavirüs' işlemi!

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son donemde dunyada cok sayıda insanın olumune neden olan yeni tip koronavirus (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının goruldugu, ilgili kurum ve gorevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadıgı, konunun halktan saklandıgı yonunde gercek dısı goruntu ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endiseye dusurme, toplumu korku ve panige sevk etme, yetkili ve sorumlu kurulusları ve kisileri hedef gosterme amaclı paylasımlar yapıldığı belirlendi.

Siber polislerce, söz konusu paylasımları yaptıgı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi.

Bu kişilere ait bilgiler, gerekli islemler yapılmak uzere ilgili birimlere bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Giresun Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs' iddialarına yanıt
11 Mart 2020 14:01		 Yüksek yargıda seçim heyecanı
11 Mart 2020 13:27
TBMM'ye, koronavirüs için termal kamera konuldu
11 Mart 2020 12:20		 Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
11 Mart 2020 11:37
Jandarma ve emniyetin parmak izinde entegrasyonu olumlu sonuçlar verdi
11 Mart 2020 11:19		 Koronavirüs için 'maske ve mendil kullanma' önerisi
11 Mart 2020 11:17
Sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbir
11 Mart 2020 11:07		 Türkiye'nin ilk 'Çocuk Vizyon Belgesi' hazırlanıyor
11 Mart 2020 10:33
Bilim Kurulu Toplantısı'na Ziya Selçuk da katılacak
11 Mart 2020 10:30		 Başkentte toplu taşıma araçları ilaçlandı
11 Mart 2020 10:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:14 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'korona virüs' soruşturması14:11 - Ukrayna'nın başkenti Kiev korona virüs karantinasına alınacak14:04 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi14:01 - Giresun Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs' iddialarına yanıt14:00 - YÖK Önlisans programlarında isim çalışmasını sonuçlandırdı13:57 - Ali Babacan, parti programını açıkladı13:55 - Erdoğan için korona virüs önlemi... Adım adım takip etti13:51 - Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası13:49 - Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi13:48 - İran'da 'alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı
13:41 - Bilim Kurulu Üyesi: Çok az kişiyle görüşmüş13:40 - 5 belediye başkanı Ak Parti'ye geçti13:37 - İran'dan koronavirüs açıklaması: İlacını bulduk13:33 - İstanbul'da bir özel üniversite, bahar tatilini öne aldı13:32 - 'Bilim adamlarımız bu salgına çözüm bulmak için çalışıyorlar'13:27 - Yüksek yargıda seçim heyecanı13:24 - 'PKK'yı tamamen bitirmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız'13:21 - Öğrenciye tekme atmakla suçlanan müdürden ilginç savunma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Contagion 1
Kara orman 2
virüsün türkiye'de olma ihtimali çok yüksek 4
Lost 1
zencefil 4
mesut bakkal'ın gs'den teşvik primi aldık itirafı 4
kronik keyifsizlik 1
14 gün kuralı 1
kadınlar günü mesajları 1
suudi arabistan'ın vatandaşlarına türkiye yasağı koyması 4
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam