'Bilim adamlarımız bu salgına çözüm bulmak için çalışıyorlar'
|11 Mart 2020 13:32
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra Türkiye'de bilim insanları ve araştırmacıların da salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalıştığını belirterek, "Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş gösterdiği Aralık 2019'dan bu yana, Türkiye'de vaka görülmesini önlemek için gayretle çalıştıklarını bildirdi.
Salgınla başa çıkmak için en etkili tedbirlerin alınmaya devam ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"Şu ana dek ülkemizde bir vakaya rastlandı. Söz konusu şahıs karantina altına alındı ve tedavisi sürüyor. Bu süre zarfında aldığımız önlemleri Türk halkıyla ve uluslararası kamuoyuyla zamanında paylaştık ve bu konu hakkında tamamen şeffaf olmaya devam edeceğiz.
Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi."
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