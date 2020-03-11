İstanbul'da bir özel üniversite, bahar tatilini öne aldı
|11 Mart 2020 13:33
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Kadir Has Üniversitesi, koronavirüsü nedeniye alınan önlemler kapsamında bahar tatilini öne çekti. Üniversite derslere mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağını duyurdu.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de, üniversitelerinde koronavirüsü ile ilgili aldıkları önlemler kapsamında bahar tatilininin öne çekilerek 11-20 Mart tarihleri arasına aldıklarını, derslerin mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağı bilgilendirmesinde bulundu.
TÜM ETKİNLİKLER İPTAL
Üniversitelerinin tüm fakülte ve birimlerinin 11 Mart-30 Nisan tarihleri arasına planlanmış oldukları ulusal ve uluslararası tüm etkinlikler iptal edildiğine de açıklamasında vurgu yapan Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "30 Nisan 2020 tarihine kadar tüm yurtdışı görevlendirmeler ve seyahatler de (üniversite destekli veya kişisel) iptal edilmiştir. Geçtiğimiz 14 gün içinde herhangi bir ülkeye seyahat (üniversite destekli veya kişisel) etmiş olan tüm öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği önlemler uyarınca Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 14 günlük bir izolasyon sürecini tamamlamalarını zorunlu kıldık" dedi.
Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz şunları söyledi:
"Ayrıca Üniversitemiz içerisine her blokta kullanabilecek el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Bahar Tatili süresince akademik ve idari personelimiz çalışmalarına evden devam edecek olup, bu dönemde tüm üniversite alanlarımızı kapsayacak detaylı bir ortam dezenfektasyonu çalışması gerçekleştirilecektir. Aldığımız tüm önlemler konusunda öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz."
Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam edecek.
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