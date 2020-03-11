1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da bir özel üniversite, bahar tatilini öne aldı

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüs tedbiri nedeniyle yarı yıl tatilini öne çekerek eğitime ara verdi. Bahçeşehir Üniversitesi de eğitime online olarak edileceğini açıkladı.
 11 Mart 2020 13:33
Yazdır
İstanbul'da bir özel üniversite, bahar tatilini öne aldı

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüsü nedeniye alınan önlemler kapsamında bahar tatilini öne çekti. Üniversite derslere mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağını duyurdu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de, üniversitelerinde koronavirüsü ile ilgili aldıkları önlemler kapsamında bahar tatilininin öne çekilerek 11-20 Mart tarihleri arasına aldıklarını, derslerin mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağı bilgilendirmesinde bulundu.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

Üniversitelerinin tüm fakülte ve birimlerinin 11 Mart-30 Nisan tarihleri arasına planlanmış oldukları ulusal ve uluslararası tüm etkinlikler iptal edildiğine de açıklamasında vurgu yapan Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "30 Nisan 2020 tarihine kadar tüm yurtdışı görevlendirmeler ve seyahatler de (üniversite destekli veya kişisel) iptal edilmiştir. Geçtiğimiz 14 gün içinde herhangi bir ülkeye seyahat (üniversite destekli veya kişisel) etmiş olan tüm öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği önlemler uyarınca Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 14 günlük bir izolasyon sürecini tamamlamalarını zorunlu kıldık" dedi.

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz şunları söyledi:

"Ayrıca Üniversitemiz içerisine her blokta kullanabilecek el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Bahar Tatili süresince akademik ve idari personelimiz çalışmalarına evden devam edecek olup, bu dönemde tüm üniversite alanlarımızı kapsayacak detaylı bir ortam dezenfektasyonu çalışması gerçekleştirilecektir. Aldığımız tüm önlemler konusunda öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam edecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akademik teşvik'ten en fazla yararlanan 10 üniversite
10 Mart 2020 12:11		 Türk bilim insanı acil durumlarda denizaltının konumunu belirten cihaz üretti
10 Mart 2020 11:19
Türk akademisyenden uluslararası başarı
07 Mart 2020 18:43		 Akademide kadın imzası; Erkekleri de sayıca geçtiler
07 Mart 2020 16:04
YÖK'ten özel öğrencilikle ilgili yeni karar!
04 Mart 2020 13:30		 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akredite edildi
02 Mart 2020 11:48
Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının öğretim görevlisi hakkı yeniden kaldırıldı!
01 Mart 2020 11:10		 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı
01 Mart 2020 01:42
Üniversite öğrencileri nefesten kan şekerini ölçmek amacıyla cihaz tasarladı
29 Şubat 2020 11:33		 YÖKDİL yarın yapılacak
29 Şubat 2020 09:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:14 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'korona virüs' soruşturması14:11 - Ukrayna'nın başkenti Kiev korona virüs karantinasına alınacak14:04 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi14:01 - Giresun Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs' iddialarına yanıt14:00 - YÖK Önlisans programlarında isim çalışmasını sonuçlandırdı13:57 - Ali Babacan, parti programını açıkladı13:55 - Erdoğan için korona virüs önlemi... Adım adım takip etti13:51 - Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası13:49 - Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi13:48 - İran'da 'alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı
13:41 - Bilim Kurulu Üyesi: Çok az kişiyle görüşmüş13:40 - 5 belediye başkanı Ak Parti'ye geçti13:37 - İran'dan koronavirüs açıklaması: İlacını bulduk13:33 - İstanbul'da bir özel üniversite, bahar tatilini öne aldı13:32 - 'Bilim adamlarımız bu salgına çözüm bulmak için çalışıyorlar'13:27 - Yüksek yargıda seçim heyecanı13:24 - 'PKK'yı tamamen bitirmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız'13:21 - Öğrenciye tekme atmakla suçlanan müdürden ilginç savunma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Contagion 1
Kara orman 2
virüsün türkiye'de olma ihtimali çok yüksek 4
Lost 1
zencefil 4
mesut bakkal'ın gs'den teşvik primi aldık itirafı 4
kronik keyifsizlik 1
14 gün kuralı 1
kadınlar günü mesajları 1
suudi arabistan'ın vatandaşlarına türkiye yasağı koyması 4
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam