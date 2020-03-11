5 belediye başkanı Ak Parti'ye geçti
|11 Mart 2020 13:40
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İYİ Parti'den geçen günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı. Ayrıca 3 ilden 5 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Antalya Milletvekili Sn Tuba Vural Çokal ve;
Bolu / Dörtdivan;
Ağrı / Tutak;
Ağrı / Dedeli;
Muş / Karaağaçlı;
Muş / Sarıpınar
belediye Başkanları ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetlerini takmalarıyla AK Parti saflarına katıldı. Partimize, milletimize hayırlı olsun.
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