Erdoğan için korona virüs önlemi... Adım adım takip etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.
|11 Mart 2020 13:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan'ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü.
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