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İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı, 958 artarak 9 bine ulaştı
 11 Mart 2020 14:04
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İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 354'e çıktığını belirtti.

Toplam vaka sayısının 958 artarak 9 bine ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 959 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Anadolu Ajansı
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