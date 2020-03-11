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Ukrayna'nın başkenti Kiev korona virüs karantinasına alınacak

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Mart ayının sonuna kadar karantina altına alınacağı duyuruldu.
 11 Mart 2020 14:11
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Ukrayna'nın başkenti Kiev korona virüs karantinasına alınacak

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Mart ayının sonuna kadar karantina altına alınacağı duyuruldu.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüsüne karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Mart ayı sonuna kadar karantinaya alınacağı açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından yapılan açıklamada, şehrin Mart ayı sonuna kadar karantina altına alınacağı duyuruldu. Kliçko açıklamasında, Kiev'de bulunan ana okullarının, okulların, üniversitelerin, konferans salonlarının, eğlence merkezlerinin, sinema ve tiyatroların da Mart ayı sonuna kadar kapalı tutulacağını ifade etti. Ay sonunda yapılacak olan değerlendirme ile, karantina uygulaması yeniden değerlendirilip tekrar gözden geçirilerek bir karara bağlanacak.

Öte yandan Ukrayna'da ilk korona virüsü vak'ası geçtiğimiz günlerde Çernivsti şehrindeki bir kişide tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda kişinin, İtalya'da bir süre kaldığı ve daha sonra Romanya üzerinden Ukrayna'ya giriş yaptığı öğrenilmişti. Karantina altında tutulan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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