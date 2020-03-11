1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs ile ilgili provakatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs ile ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlattı
 11 Mart 2020 14:14
Yazdır
Koronavirüs ile ilgili provakatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de, son donemde dunyada cok sayıda insanın olumune neden olan yeni tip koronavirus (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatmış, kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşım yapan 29 kullanıcıyı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
10 Mart 2020 20:46		 30 milyonluk vurgun yapan ''Bitcoin Safiye' serbest
10 Mart 2020 20:21
Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede de tehdit etti
10 Mart 2020 20:08		 Mardin'de 3 muhtar görevden alındı
10 Mart 2020 20:00
'7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi
10 Mart 2020 16:29		 'Dur' ihtarında bulunan polisin üstüne sürdüğü araç silah sayıldı
10 Mart 2020 13:28
'Zimmet' soruşturmasında tutuklu müteahhitten savcıya 4 sayfalık mektup
10 Mart 2020 09:44		 Eşinin ihanetini kanıtlamak için gitti! Hayatı karardı
09 Mart 2020 22:38
Cezaevindeki eski eşten tehdit mektubu'na soruşturma
09 Mart 2020 21:13		 PKK sığınağından çıkan oy pusulalarına soruşturma
09 Mart 2020 13:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:41 - Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm15:38 - Koronavirüse karşı 'kolonya ve alkol bazlı ıslak mendil' önerisi15:36 - Şanlıurfa Valiliğinden koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama15:21 - 'Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım toplantısı ertelendi15:19 - 9 yıl önce yayınlanan filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle gündem oldu15:13 - TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti15:03 - Ünlü piliç firmasının tesisleri icradan tek tek satılıyor14:58 - İstanbul-Sofya tren seferlerine korona virüs engeli14:54 - İran Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs önlemi14:46 - Erdoğan'dan yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken sözler
14:40 - İkinci elde fiyatlar da satışlar da arttı14:29 - YÖK, bazı rektörleri 'koronavirüs' gündemiyle toplantıya çağırdı14:20 - Muğla'da saklandığı evde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı14:20 - Koronavirüs paniğinde, fizyolojik ve psikolojik bağışıklığınızı korumak için 13 başlıklı öneri14:14 - Koronavirüs ile ilgili provakatif paylaşımlara soruşturma14:11 - Ukrayna'nın başkenti Kiev korona virüs karantinasına alınacak14:04 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi14:01 - Giresun Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs' iddialarına yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahsin hasoğlu 4
corona için alınan tedbirler 4
ense ağrısı 4
metronun havalimanından 300 mt uzağa yapılması 1
Meridol 1
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 1
Corona'yı Mesih'e değil,bilim insanlarına söyleyin 1
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 3
bütçe hakkı 2
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 4
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam