Koronavirüs paniğinde, fizyolojik ve psikolojik bağışıklığınızı korumak için 13 başlıklı öneri
|11 Mart 2020 14:20
|Yazdır
Yaratıcı marka Danışmanı Mustafa Can'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar:
Görünen o ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türkiye'de #coronavirus ile ilgili
bir sonraki evreye geçiyoruz. Bu süreç, sadece sağlık alanında değil, iletişim
konusunda da yeni bir sınavla karşı karşıya kaldığımız zamanlardan birisi olacak.
* Doğru biçimde bilgilenmek ve fizyolojik bağışıklığımızı koruduğumuz gibi
psikolojik bağışıklığımızı da korumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Kendim için aldığım notları sizinle de paylaşıyorum.
1- Medya, doğası gereği "ilgi taciri" olmak zorunda. Bu yüzden duygularınızı en yüksek seviyede manipüle edecek içerikler oluşturacak. Bu süreçte bolca çok korkutucu haberle karşılaşacaksınız.
2- Bu haberlerin bir kısmı doğru, bir kısmı yarım doğru (en tehlikelisi), bir
kısmı da tamamen yanlış olacak. Ama hepsi korkularınıza oynayacak.
Gerçekçi bir şekilde doğrulama yapmadan karşılaştığınız haberlere inanmayın. (Yalan haber konusunda dünyada ön sıralardayız.)
3- Özellikle whatsapp gruplarınızdan gelen dayımın oğlu dedi "şöyle böyle oluyormuş" başlıklı haberlere hiç güvenmeyin. Anlık doğrulamalar için @teyitorg'u daha genel bilgiler için @dogrulukpayicom'u kullanabilirsiniz.
4- #coronavirus ile ilgili doğru kaynaklardan bilgilenin.
Medyadan edindiğiniz bilgi, "virüs yayılıyor" "insanlar ölüyor", "maske takmak lazım", "kelle paça yiyin" gibi, sizi sadece yanıltıcı ve çözümsüz davranışlara yönlendirir.
5- Bilgi edinmek için kendinize güvenilir referanslar seçin. Bu referansların
medya popülerliği ihtiyacı ile davranıp davranmadığını anlayacak kadar ayırt
edici olun. Örn:
@drkaanyl, @SinanCanan, @DenizUlke
6-Gelen bilgilerin kaynağına ulaşın ve sadece bu bilgileri ciddiye alın.
Bu kaynaklar çoğunlukla alışkın olduğunuzdan daha uzun yazılar ve anlaşılması
gereken içeriklerden oluşur. Bu tarz bilgi edinmeyi öğrenin. Nitelikli bilgi
edinmek kendinize güveninizi artıracaktır.
@ttborgtr
7- Kendinizi çok sık #coronavirus haberlerine maruz bırakmayın. Frekans etkisi diye tarif edilebilecek bir etki oluşuyor. Aynı ya da benzer haberler olsa bile sıklıkla bu içerikleri okuduğunuzda etkisi artıyor. Özellikle sosyal medyanın bu konudaki etkisi yüksek.
8- Aynı haberi birçok farklı kişiden duyuyorsunuz. Bir süre sonra tek gerçekliğiniz buymuş gibi bir yanılsama oluşuyor.
9- Korkunun sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Öksüren ya da hapşıran herkesi öcü gibi görmeye başlarsınız. Sadece bedensel bağışıklığınızı değil psikolojik bağışıklığınızı da önemseyin. Birlikte ve organize olarak çözülebilecek bir problemle karşı karşıyayız.
10- Yalnız kalmamaya özen gösterin. Kurallara uymak koşuluyla sevdiklerinizle birlikte olun. Yakın ve uzak tanıdıklarınızı arayın ve kontrol edin. Yalnızlık korkularınızı çoğaltır. Bilgileri doğru anlayamamanızı, yorumlayamamanızı sağlar.
11- #coronavirus yakalanma riskini azaltayım derken depresyon ve anksiyete ile uğraşmayın.
12- Bu salgın -hayattaki birçok şey gibi- öyle ya da böyle geçecek geriye yaptıklarımız kalacak. İyi insan olmayı unutmayın.
13- Herkes sizin gibi kaygılı ve nelerle karşılaşacağını bilmiyor. Çevrenizdeki insanların durumlarını kontrol edin. (Mesela göçmenlerin çok daha fazla ilgiye ihtiyaçları olacak.) Yardım etmek, tepki göstermekten, çok daha işe yarayacaktır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüse karşı 'kolonya ve alkol bazlı ıslak mendil' önerisi
11 Mart 2020 15:38
|9 yıl önce yayınlanan filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle gündem oldu
11 Mart 2020 15:19
|Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
11 Mart 2020 13:01
|'Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor'
11 Mart 2020 13:00
|Öğrencilerden korona selamı...Ayaklarıyla selamlaşıyorlar
11 Mart 2020 12:16
|Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs tavsiyeleri
11 Mart 2020 10:30
|İletişim uzmanından 'Kovid-19 paranoyası' uyarısı
11 Mart 2020 10:29
|Doğu'da 3 ilde sağanak etkili olacak
11 Mart 2020 10:25
|iPhone sahiplerine Koronavirus uyarısı!
11 Mart 2020 09:24
|Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
11 Mart 2020 08:54