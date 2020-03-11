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Koronavirüs paniğinde, fizyolojik ve psikolojik bağışıklığınızı korumak için 13 başlıklı öneri

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Sabah saatlerinden bu yana herkeste bir panik var. Yaratıcı marka Danışmanı Mustafa Can, fizyolojik bağışıklığın yanı sıra, psikolojik bağışıklığa da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, çok önemli uyarılarda bulundu.
 11 Mart 2020 14:20
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Koronavirüs paniğinde, fizyolojik ve psikolojik bağışıklığınızı korumak için 13 başlıklı öneri

Yaratıcı marka Danışmanı Mustafa Can'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar:

Görünen o ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde Türkiye'de #coronavirus ile ilgili bir sonraki evreye geçiyoruz. Bu süreç, sadece sağlık alanında değil, iletişim konusunda da yeni bir sınavla karşı karşıya kaldığımız zamanlardan birisi olacak.

* Doğru biçimde bilgilenmek ve fizyolojik bağışıklığımızı koruduğumuz gibi psikolojik bağışıklığımızı da korumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Kendim için aldığım notları sizinle de paylaşıyorum.

1- Medya, doğası gereği "ilgi taciri" olmak zorunda. Bu yüzden duygularınızı en yüksek seviyede manipüle edecek içerikler oluşturacak. Bu süreçte bolca çok korkutucu haberle karşılaşacaksınız.

2- Bu haberlerin bir kısmı doğru, bir kısmı yarım doğru (en tehlikelisi), bir kısmı da tamamen yanlış olacak. Ama hepsi korkularınıza oynayacak.
Gerçekçi bir şekilde doğrulama yapmadan karşılaştığınız haberlere inanmayın. (Yalan haber konusunda dünyada ön sıralardayız.)

3- Özellikle whatsapp gruplarınızdan gelen dayımın oğlu dedi "şöyle böyle oluyormuş" başlıklı haberlere hiç güvenmeyin. Anlık doğrulamalar için @teyitorg'u daha genel bilgiler için @dogrulukpayicom'u kullanabilirsiniz.

4- #coronavirus ile ilgili doğru kaynaklardan bilgilenin.
Medyadan edindiğiniz bilgi, "virüs yayılıyor" "insanlar ölüyor", "maske takmak lazım", "kelle paça yiyin" gibi, sizi sadece yanıltıcı ve çözümsüz davranışlara yönlendirir.

5- Bilgi edinmek için kendinize güvenilir referanslar seçin. Bu referansların medya popülerliği ihtiyacı ile davranıp davranmadığını anlayacak kadar ayırt edici olun. Örn:
@drkaanyl, @SinanCanan, @DenizUlke

6-Gelen bilgilerin kaynağına ulaşın ve sadece bu bilgileri ciddiye alın. Bu kaynaklar çoğunlukla alışkın olduğunuzdan daha uzun yazılar ve anlaşılması gereken içeriklerden oluşur. Bu tarz bilgi edinmeyi öğrenin. Nitelikli bilgi edinmek kendinize güveninizi artıracaktır.
@ttborgtr

7- Kendinizi çok sık #coronavirus haberlerine maruz bırakmayın. Frekans etkisi diye tarif edilebilecek bir etki oluşuyor. Aynı ya da benzer haberler olsa bile sıklıkla bu içerikleri okuduğunuzda etkisi artıyor. Özellikle sosyal medyanın bu konudaki etkisi yüksek.

8- Aynı haberi birçok farklı kişiden duyuyorsunuz. Bir süre sonra tek gerçekliğiniz buymuş gibi bir yanılsama oluşuyor.

9- Korkunun sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Öksüren ya da hapşıran herkesi öcü gibi görmeye başlarsınız. Sadece bedensel bağışıklığınızı değil psikolojik bağışıklığınızı da önemseyin. Birlikte ve organize olarak çözülebilecek bir problemle karşı karşıyayız.

10- Yalnız kalmamaya özen gösterin. Kurallara uymak koşuluyla sevdiklerinizle birlikte olun. Yakın ve uzak tanıdıklarınızı arayın ve kontrol edin. Yalnızlık korkularınızı çoğaltır. Bilgileri doğru anlayamamanızı, yorumlayamamanızı sağlar.

11- #coronavirus yakalanma riskini azaltayım derken depresyon ve anksiyete ile uğraşmayın.

12- Bu salgın -hayattaki birçok şey gibi- öyle ya da böyle geçecek geriye yaptıklarımız kalacak. İyi insan olmayı unutmayın.

13- Herkes sizin gibi kaygılı ve nelerle karşılaşacağını bilmiyor. Çevrenizdeki insanların durumlarını kontrol edin. (Mesela göçmenlerin çok daha fazla ilgiye ihtiyaçları olacak.) Yardım etmek, tepki göstermekten, çok daha işe yarayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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