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Erdoğan'dan yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak 'Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor onun ötesinde bir işe yaramıyor' dedi
 11 Mart 2020 14:46
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Erdoğan'dan yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'ndan konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti 7.olağan kongre süreci olağan şekilde devam ediyor. Belde kongrelerimizi zaten tamamlamıştık. Şu ana kadar 181 ilçe kongremizi bitirdik. Cumhur ittifakı olarak ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha iyi oturuyor. Türkiye'de sırf AK Parti'ye ve şahsımıza düşmanlığı nedeniyle her meselede karşı tarafın safında yer alan bir kesim var.

CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir oyun oynuyor.

Partimize ve şahsımıza olan kinleri sebebiyle sadece belirli TV'leri seyredip belirli gazeteleri okuyanlar bu bühtanların gerçek olduğunu zannediyorlar.

Bölücü terör örgütünün güdümünde parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı kesti.

Tek bir kare tek bir slogan üzerinden gerçek olmayan slogan üretenleri üzüntüyle seyrediyoruz.

Milletimizin siyasi mühendisliklere de karalama korkutmaya dayalı eski siyaset yöntemlerine artık karnı toktur.

Tıpkı sirkteki cambaz gibi herkes gösteriyi seyreder ama gösteri bitince her şey orada kalır.

Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor onun ötesinde bir işe yaramıyor.

Lütfen kadrolarımızı oluştururken o ilin o ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız.

Aynı heyetlerle aynı ekiplerle yürümeye mecbur değiliz mahkum değiliz.

Bunun için de arayışların ideal olması lazım. Ömerleri, Haticeleri, Ayşeleri bulacağız dedik.

Yoksa aynı ekiplerle yola devam edelim! Yok böyle bir şey istemiyoruz.

Enerjisi olan çalışan çalışabilen arkadaşlarımızla da yolumuza tabi ki devam edeceğiz.

Ülkemizin sorunlu bir yapı sokuna sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kentsel dönüşüm projesine önem veriyoruz.

Bina alt yapımızda radikal değişikliklere gitmek zorundayız.

Yıkmaktan ya da güçlendirmekten imtina edeceğimiz bir yapıyı depremin yerle bir edeceğini bilmeliyiz.

Yatay mimari esasına göre dönüşüm yapmak için tüm tarafların fedakarlık yapması gerekiyor.

40 yıllık 100 metrekare dairemi vereyim ama karşılığında yepyeni 150 metrekare daire alayım derseniz bu işin içinden çıkamazsınız.

Devlet tüm imkanları kullansa bile bu işin altından kalkmak çok uzun zaman alacaktır.

İnşallah önümüzdeki dönemde el ele vererek ülkemizin bu önemli meselesinin üzerinden geleceğimize inanıyorum.

Önümüzde verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için seçim dönemi hariç 2-3 yıllık bir süre var. Zaman su gibi akıp gidiyor.

Türkiye artık küresel ve bölgesel gelişmelerin merkezinde bir ülkedir.

En çok dikkat etmemiz gereken mesele hedeflerimizden kopmamak odağımızı kaybetmemektir.

Bizi millette hizmet etmekten uzaklaştırmaya çalışanlara bu fırsatı vermeyeceğiz.

En son Yalova meselesi. Ne oldu? Hak yerini buldu mu? İşimizi iyi takip ederse iyi kovalarsak meclis üyelerimizle birlikte bu işi takip edersek işte gördüğünüz gibi bu yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor.

Orada yapılan seçimde cumhur ittifakı beraber birlikte bizim arkadaşımız Yalova'nın belediye başkanı oldu.
Memurlar.Net
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