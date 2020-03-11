Ünlü piliç firmasının tesisleri icradan tek tek satılıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait tesislerin bir bölümü daha icradan satışa çıkarılarak yeni sahibini buldu
|11 Mart 2020 15:03
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait tesislerin bir bölümü daha icradan satışa çıkarılarak yeni sahibini buldu.
Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait 55 bin metrekare büyüklüğündeki tesis Bandırma 1. İcra Müdürlüğü'nde yapılan satış ile yeni sahibini buldu. 22 milyon TL muhammen bedelle başlayan satışta tesisi 11 milyon 250 bin TL bedelle Asil Nakliyat adlı firmanın sahibi işadamı Nadir Arısoy tesisin yeni sahibi oldu.
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