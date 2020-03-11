1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım toplantısı ertelendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi
 11 Mart 2020 15:21
Yazdır
'Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım toplantısı ertelendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'nin Otomobili', üretiminin yapılacağı Gemlik'te tanıtılacak
10 Mart 2020 13:45		 Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor
09 Mart 2020 22:03
Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda
09 Mart 2020 08:35		 Otomatik vites otomobil satışları yüzde 113 arttı
08 Mart 2020 11:43
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
08 Mart 2020 11:03		 Otomotivde şubat ayının lideri belli oldu
07 Mart 2020 18:23
İkinci elde baş döndüren artış
07 Mart 2020 17:28		 Modifiye ettiği 1971 model arazi aracını yollarla buluşturdu
05 Mart 2020 20:43
İkinci el araba artık yatırım aracı
04 Mart 2020 12:49		 Şubatta en fazla ihracatı otomotiv yaptı
03 Mart 2020 13:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:41 - Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm15:38 - Koronavirüse karşı 'kolonya ve alkol bazlı ıslak mendil' önerisi15:36 - Şanlıurfa Valiliğinden koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama15:21 - 'Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım toplantısı ertelendi15:19 - 9 yıl önce yayınlanan filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle gündem oldu15:13 - TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti15:03 - Ünlü piliç firmasının tesisleri icradan tek tek satılıyor14:58 - İstanbul-Sofya tren seferlerine korona virüs engeli14:54 - İran Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs önlemi14:46 - Erdoğan'dan yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken sözler
14:40 - İkinci elde fiyatlar da satışlar da arttı14:29 - YÖK, bazı rektörleri 'koronavirüs' gündemiyle toplantıya çağırdı14:20 - Muğla'da saklandığı evde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı14:20 - Koronavirüs paniğinde, fizyolojik ve psikolojik bağışıklığınızı korumak için 13 başlıklı öneri14:14 - Koronavirüs ile ilgili provakatif paylaşımlara soruşturma14:11 - Ukrayna'nın başkenti Kiev korona virüs karantinasına alınacak14:04 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi14:01 - Giresun Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs' iddialarına yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Corona'yı Mesih'e değil,bilim insanlarına söyleyin 1
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 1
mesut bakkal'ın gs'den teşvik primi aldık itirafı 5
11.03.2020 akaryakıt indirimi 4
corona için alınan tedbirler 4
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 4
kamil koç 3
ayın enleri 3
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 3
ronaldinho'nun 6 ay hapis cezası alması 3
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Unbel Danışmanlık 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam