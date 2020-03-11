Şanlıurfa Valiliğinden koronavirüs iddialarıyla ilgili açıklama
|11 Mart 2020 15:36
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Şanlıurfa Valiliği, il genelinde herhangi koronavirüs vakasına rastlanmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'da koronavirüs olduğu" yönünde sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.
İddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüsün ülkemizde bir vatandaşımızda görüldüğünü açıklamasının ardından, art niyetli bazı çevrelerce çarpıtma girişimlerinde bulunulduğu ve Bakanımızın sosyal medya hesabı görüntülerine montajlanan asılsız ifadelerle, virüs tespit edilen vatandaşımızın ilimiz Eyyübiye ilçesinde olduğu şeklinde asılsız iddialara yer verildiği görülmüştür. İlimiz genelinde şu ana kadar yeni tip koronavirüs taşıyan herhangi vakaya rastlanmamış olup, şüphe üzerine hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bu yönde yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır."
Açıklamada, koronavirüse karşı ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanarak, "Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmalar, şeffaflık ilkesi doğrultusunda belirli aralıklarla değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, panik oluşturabilecek maksatlı paylaşımlara halkın itibar etmemesi istendi.
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