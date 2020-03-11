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Koronavirüse karşı 'kolonya ve alkol bazlı ıslak mendil' önerisi

KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: (Koronavirüse karşı) Yanımızda kolonya ya da alkol bazlı ıslak mendil bile taşımak yeterli. Vatandaşlar nasıl davranılması gerektiği konusunda bakanlığın, bilimsel verilerle yola çıkan dernek ve kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler
 11 Mart 2020 15:38
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Koronavirüse karşı 'kolonya ve alkol bazlı ıslak mendil' önerisi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüsten korunmak için kolonya ya da alkol bazlı ıslak mendil kullanımının pratik çözümler sunabileceğini belirtti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul, Efeler Belediyesi tarafından şehir içi özel halk otobüslerinde yapılan dezenfekte çalışmalarına katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ertuğrul, dezenfekte çalışmalarının sadece koronavirüs için değil diğer salgın hastalıklardan korunulması açısından da yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Salgına karşı risk grubunun 65 yaş üzeri insanlarla birlikte şeker, kalp ve akciğer hastaları olduğuna dikkati çeken Ertuğrul, kalabalık alanlar yerine açık alanların kullanılmasının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Virüsten korunmak için kolonya ya da ıslak mendil taşınması önerisinde bulunan Ertuğrul, "Koronavirüs, 1 metre civarındaki mesafeden damlacık yoluyla bulaşıyor. 1 metreden daha yakından biri hapşırdığında o çevreye yayılıyor. Bu kişilerden uzak durmak önemli. Yanımızda kolonya ya da alkol bazlı ıslak mendil bile taşımak yeterli." dedi.

Maske kullanımının abartılmaması gerektiğini, sürekli takmanın bir süre sonra kullanıcıya zarar verebileceğini aktaran Ertuğrul, hastalığa karşı panik olmadan önlem alınmasının önemine işaret etti.

Ertuğrul, Sağlık Bakanlığının bu konuda bilgi ve broşürler yayınladığına dikkati çekerek, "Vatandaşlar nasıl davranılması gerektiği konusunda bakanlığın, bilimsel verilerle yola çıkan dernek ve kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler. 'Kelle paça iyi gelir, şunu yapın iyi olur' gibi bilim dışı açıklamalara itibar etmemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da belediye olarak gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiklerini, düzenlemeyi planladıkları bazı etkinliklere ara vereceklerini anlattı.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise günde yaklaşık 50 bin yolcu taşıyan 160 otobüsün dezenfekte edileceği bilgisini paylaştı.
Anadolu Ajansı
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