1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu için gelen anne Solmaz Övünç: Baran'ım neredeysen dön gel artık dayanacak gücüm yok. Kardeşin, ağabeyin seni çok özledi
 11 Mart 2020 15:54
Yazdır
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 191'inci gününde devam ediyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç ile 7 yıl önce kaybolan eşi Mehmet Salih Tunar için Erzurum'dan gelen Mukaddes Tunar oturma eylemine dahil oldu.

Anne Övünç yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında 5 yıldır haber alamadığı oğlunun Suriye'deki görüntüsünü izlediğini söyledi.

Oğluna kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini işaret eden anne Övünç, şöyle konuştu:

"Baran'ım neredeysen dön gel artık dayanacak gücüm yok. Kardeşin, ağabeyin seni çok özledi. Ne olursun gel, devletime sığın. Devletimize sığın zarar gelmez. 5 yıldır hasret çekiyorum. Son nefesime kadar oğlumu isteyeceğim. Oğlum neredeyse çıkıp, gelsin."

- "Onu kandırarak götürdüler"

2 çocuk annesi Mukaddes Tunar da eşinin 7 yıl önce sabah evden çıkan eşinden haber alamadıklarını ardından aracını terk edilmiş halde bulunduğunu anlattı.

Suriye'de çekilmiş eşine ait görüntülerin televizyonda yakınları tarafından izlendiğini aktaran Tunar, "Kocam çok merhametli, devletini ve milletini seven biridir. Onu kandırarak götürdüler." dedi.

Kayınpederi ve kayınvalidesinin gözyaşı içinde evladına kavuşmayı beklediğini dile getiren Tunar, "Annen ve baban seni bekliyor. Daha yaşıyorken gel annen ve babanı gör. Teslim ol ve evine dön. Gel herkes seni çok özledi. İki çocuğun, o iki yaşlı insan başta olmak üzere hepimiz mağduruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
11 Mart 2020 17:13		 Eski hakime FETÖ'den hapis
11 Mart 2020 17:07
FETÖ sanığı akademisyenin davasında 'etkin pişmanlık' kararı
11 Mart 2020 16:47		 Muğla'da saklandığı evde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
11 Mart 2020 14:20
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
11 Mart 2020 13:51		 Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
11 Mart 2020 11:41
İtirafçılar örgütün şifre ve kumpaslarını anlattı
11 Mart 2020 11:37		 Başkent'te biri açığa alınmış öğretmen toplam 15 FETÖ gözaltısı
11 Mart 2020 10:32
Jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu
11 Mart 2020 10:08		 MİT kumpasında elebaşı Gülen'e yakalama kararı
11 Mart 2020 09:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Mazlumder: TBMM bu teklifi geri çeksin17:13 - Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası17:12 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:08 - Yüksek yargı da koronavirüs tedbirlerini aldı17:07 - Eski hakime FETÖ'den hapis17:05 - Döviz kurlarında korona virüs etkisi17:03 - Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlara soruşturma16:50 - Koronavirüs haberleri altını yeniden yükseltti16:47 - FETÖ sanığı akademisyenin davasında 'etkin pişmanlık' kararı16:45 - CHP, korona virüs komisyonu kuracak
16:38 - Anneden 'Otizmli çocuğum okulda dövüldü' iddiası16:33 - Koronavirüs, TBMM Genel Kurulunun da gündeminde16:32 - AB, Yunanistan'dan 'sığınmacılara şiddet iddialarını' soruşturmasını istedi16:28 - Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz16:25 - Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı16:21 - Özel okullardan korona virüs kararı16:12 - Kapalıçarşı yönetimi koronavirüs iddialarını yalanladı16:10 - Maske fiyatları 180 liraya çıktı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona için alınan tedbirler 4
ayın enleri 2
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 1
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 1
cep telefonuyla bütünleşmek 2
12.03.2020 anadolu efes vs valencia maçı 1
hain kostok 1
Malazgirt 1071 2
Contagion 1
mert hakan yandaş 1
SON İLANLAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alım İlanı
Rekabet Kurumu, 20 Rekabet Uzman Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam