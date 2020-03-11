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Sağlık çalışanını darbeden sanığa 24 taksitli para cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa, 24 taksitte ödenmek üzere 3 bin 740 lira para cezası verildi
 11 Mart 2020 15:59
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Sağlık çalışanını darbeden sanığa 24 taksitli para cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa, 24 taksitte ödenmek üzere 3 bin 740 lira para cezası verildi.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık U.T, müştekiler Hüseyin Dal ve Reşat Deveci ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, annesinin vefat haberini alınca kendisini kaybettiğini, kime ve ne şekilde vurduğunu bilmediğini iddia etti. Kimseyi yaralama kastının olmadığını savunan sanık, darbettiği sağlık çalışanlarından özür dilediğini belirtti.

Mahkeme, sanık U.T'yi, "basit yaralama" suçundan 3 bin 740 lira cezaya çarptırarak cezanın 24 taksitle ödenmesine hükmetti. Sanık hakkında 5 yıl süreyle suç işlememesi kaydıyla "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı verildi.

- Sağlık çalışanlarından tepki

Fethiye Adliyesi önünde toplanan sağlık çalışanları adına basın açıklaması yapan Öz Sağlık-İş Sendikası İl Başkanı Fatma Kuzucuoğlu, hasta ve hasta yakınları tarafından sağlıkçılara uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına karşı uygulanan her türlü kötü muameleyi kınadıklarını belirten Kuzucuoğlu, "Onlar kendi sorunlarını bir kenara koyarak bir an önce hastaya, yaralıya müdahale etmek için olağanüstü çaba sarf ederken bu muameleyi hak etmiyorlar. İnsanımızın sağlığı için canla, başla ve aşkla görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin ayıplıyoruz." diye konuştu.

Fethiye Devlet Hastanesi'nin bahçesinde 19 Temmuz 2019'da ambulans şoförleri Hüseyin Dal ve Reşat Deveci'yi darbettiği öne sürülen hasta yakını U.T, gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı
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