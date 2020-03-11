1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avcılar'da otizmli genci döven şüpheli tutuklandı

Avcılar'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem'i dövdüğğü gerekçesiyle gözaltına alınan O. M., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı
 11 Mart 2020 15:59
Yazdır
Avcılar'da otizmli genci döven şüpheli tutuklandı

Avcılar'daki Cihangir Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana gelen olayda O.M., kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem'i tartaklayarak dövdü. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında dün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Avcılar Polis Merkezi'ne götürülürken ifadesi alındı. Mernis kayıtlarında adresinin görülmediği, ailesinin yanında kaldığı ancak, babası veya ailesinden birisinin adına sabit bir fatura da bulunamadığı belirtildi.

O.M. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. Bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli O.M.'nin kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı. Başsavcılık daha sonra mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konularnıı göz önünde bulundurarak, O.M.'nin gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini belirtilmişti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anneden 'Otizmli çocuğum okulda dövüldü' iddiası
11 Mart 2020 16:38		 Öğrenciye tekme atmakla suçlanan müdürden ilginç savunma
11 Mart 2020 13:21
Virüs nedeniyle iptal edilen Gençlik Bakanlığı'nın 82 organizasyonu
11 Mart 2020 13:03		 Küçükçekmece'de bir polis memuru yaralandı
11 Mart 2020 12:45
Usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı
11 Mart 2020 12:14		 Adana'da kaçak tıp merkezine operasyon: 7 gözaltı
11 Mart 2020 10:49
Afyonkarahisar'daki hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında
11 Mart 2020 10:27		 Bilim Kurulu koronavirüs için toplanacak
11 Mart 2020 08:43
Trafik magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı
10 Mart 2020 23:21		 Prof. Dr. Sadık Akşit, yaşamına son verdi
10 Mart 2020 23:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Mazlumder: TBMM bu teklifi geri çeksin17:13 - Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası17:12 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:08 - Yüksek yargı da koronavirüs tedbirlerini aldı17:07 - Eski hakime FETÖ'den hapis17:05 - Döviz kurlarında korona virüs etkisi17:03 - Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlara soruşturma16:50 - Koronavirüs haberleri altını yeniden yükseltti16:47 - FETÖ sanığı akademisyenin davasında 'etkin pişmanlık' kararı16:45 - CHP, korona virüs komisyonu kuracak
16:38 - Anneden 'Otizmli çocuğum okulda dövüldü' iddiası16:33 - Koronavirüs, TBMM Genel Kurulunun da gündeminde16:32 - AB, Yunanistan'dan 'sığınmacılara şiddet iddialarını' soruşturmasını istedi16:28 - Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz16:25 - Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı16:21 - Özel okullardan korona virüs kararı16:12 - Kapalıçarşı yönetimi koronavirüs iddialarını yalanladı16:10 - Maske fiyatları 180 liraya çıktı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
grup yorum 2
Barking up the wrong tree 1
ramsey'nin laneti 2
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
metronun havalimanından 300 mt uzağa yapılması 1
Kara orman 2
14 gün kuralı 1
corona için alınan tedbirler 4
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
SON İLANLAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alım İlanı
Rekabet Kurumu, 20 Rekabet Uzman Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam