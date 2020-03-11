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Milletvekilinin öpüşme isyanı

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, seçim bölgesine gittiğinde vatandaşların yanlarına gelerek öpmelerinin engellenmesini isteyerek, "Özellikle sahaya indiğimiz zamanda, bölgeye gittiğimiz zamanda ister istemez vatandaş geliyor; yanak değdirmeler, öpüşmeler ya da el sıkışmalar çok fazla oluyor" dedi
 11 Mart 2020 16:05
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Milletvekilinin öpüşme isyanı

AK Parti'li Rizgin Birlik, Sağlık Komisyonu'nda koronavirüs bilgilendirilmesi yapılırken söz aldı ve 'Ben bir tıp doktoru değilim ama ben de dilim döndüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışacağım' diyerek seçim bölgesinde yaşadığı sorunu bakana anlattı:

VATANDAŞ GELİYOR, YANAK DEĞDİRİYOR..
* Özellikle bizim ülkemizde bu kafa tokuşmalar, el sıkışmalar çok fazla, bu konuda Bakanlığın basında devamlı açıklama yapması gerçekten bence güzel olacak, ben öyle bir düşüncedeyim, kanıdayım. Biz sık sık sahaya iniyoruz.

* Sahaya indiğimiz zamanda, bölgeye gittiğimiz zamanda ister istemez vatandaş geliyor; yanak değdirmeler, öpüşmeler ya da el sıkışmalar çok fazla oluyor. Ondan dolayı, basında bunlar böyle sık sık söylenirse, bunlar kesilirse çok iyi olacak, makbule geçecek.

SİGARA GİBİ KAMU SPOTU OLSA
İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da vatandaşın uyarılacağı kamu spotları olmasını istedi. Kabukçuoğlu, "Nasıl sigara tüketimini önlemek için medyada çalışma varsa özellikle el yıkamalar. Özellikle dar kesimde, insanlarımızın bu kadar fakir ve yoksulluk içinde olduğu durumda onların korunması için bu şekilde spotların, ilanların artırılması, el yıkanması, işte tokalaşma, yanaklardan öpüşme falan gibi şeyler konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesi uygun olacaktır" dedi.

BAKAN: KAMU SPOTU YAYINLANACAK
Bakan Koca, tokalaşma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel gezisinde örnek olduğunu belirterek, hafta sonunda hazırlanan kamu spotlarının televizyonlarda yayınlanacağını açıkladı.

Koca, "Spotların artırılması, el yıkama tokalaşma öpüşme gibi onunla ilgili de önümüzdeki birkaç günde daha yoğun kamu spotları özellikle zannediyorum cuma, cumartesi günü daha yoğun girmiş olacak" dedi.

Bakan, hastalığa bulaşmasına karşı yakın durma mesafesi konusunda ise şu bilgiyi verdi:

* Yakın mesafenin de biliyorsunuz 3-4 adım, 1 metre en az deniyor, 1 metreden sonra bulaşıcılığın düşük olduğu, bilim kurulunda 3-4 adım diye tarif edelim dendi, o 1 buçuk metreye falan gelir.

* Yani, mesafe ayarlanır, hastalık bulgusu olan maske takar, eller sık sık yıkanır olur, hapşırma ve öksürük anında mendille kapatılır veya dirsek içi kullanılırsa bu dönemi yaşlılar da özellikle temas içinde olmasa bu dönemi daha kolay atlatabiliriz."

Veli TOPRAK
Sözcü
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