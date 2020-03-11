Özel okullardan korona virüs kararı

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından gözler okullara çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün açıklama yapılacağını belirterek, "Şu anda planlandığı gibi devam edilecek" dedi. Okulların tatil edilmesi ihtimali özel okulları harekete geçirdi. Konuyla ilgili olarak Bahçeşehir ve Mektebim Kolejleri yaptıkları açıklamada olası bir tatil kararı durumunda onlıne eğitime geçileceğini açıkladı.

Bahçeşehir Koleji, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirlerinin yanı sıra ilan edilebilecek olası bir tatile karşı da tedbir alarak online eğitime geçmek için tüm altyapı çalışmalarını tamamladı. Deneme dersi 15 Mart Pazar günü 8 ve 12. sınıf öğrencileri için canlı olarak gerçekleştirilecek.

Bahçeşehir Koleji, temizlik çalışmalarının yanı sıra öğrencilere ve tüm personele yönelik corona virüs başta olmak üzere salgın hastalıkların önlenmesi için alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme çalışmaları da yapıldığını duyurdu. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin bir arada bulunduğu ortamlarda hastalıkların çabuk yayıldığına dikkat çekti. Dağ "Türkiye genelinde 80 bini aşkın öğrencisi olan bir eğitim kurumu olarak her türlü olasılığa karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Bazı ülkelerde uygulanan okulların tatil edilmesi uygulamasının ülkemizde de yaşanması durumuna karşı online derslerle öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri için de tüm altyapı çalışmalarımız tamam." dedi.

ONLİNE DERSLERE METODBOX ÜZERİNDEN ULAŞILACAK

Önceki yıllarda olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği günlerde online olarak derslere devam eden Bahçeşehir Koleji, Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilebilecek olası bir tatile karşı da tedbir aldı. Olası bir tatil durumunda tüm kademelerdeki tüm öğrencilerin dersleri online olarak takip etmelerinin mümkün olduğunu belirten Özlem Dağ, 15 Mart Pazar günü 8. ve 12. sınıf öğrencileri için online ders yayını yapacaklarını söyledi.

Canlı olarak yayınlanacak derslerde 8. sınıf öğrencileri "Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Çeşitleri" konusunun işleneceği Fen Bilimleri, 12. sınıf öğrencileri ise "İntegralde Alan" konusunun işleneceği Matematik derslerine METODBOX platformu üzerinden katılacaklar. Bahçeşehir Koleji'nin uzaktan eğitim platformu olan Metodbox'ta öğrencinin tüm akademik gelişim süreci takip edildiğini belirtti.

MEKTEBİM OKULLARI

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle eğitime ara verilmesi kararı çıkması halinde uzaktan eğitim ile öğrencilerinin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam edebileceklerine dikkat çeken Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "1.sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz evlerinden sanal sınıflarda derslerine kaldıkları yerden devam edecekler" dedi.

Türkiye'de ilk corona virüs (Covid-19) vakası görülmesi sonrası okullar birbiri ardına tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Mektebim Koleji de, eğitimlere ara verilmesi halinde öğrencilerin uzaktan eğitim metodu ile derslerine devam edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök şunları söyledi: "Ülkemizde bildirilmiş sadece tek vaka bulunmakla birlikte kurumumuzda çocuk sağlığını gözetmek amacıyla yoğun tedbirler alınmaktadır. Mektebim Koleji'nin tüm kampüsleri düzenli olarak dezenfekte edilmekte, anaokulundan liseye kadar her yaştaki öğrencimize enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapılmakta, okulumuzun tüm personeli bu konuda hassasiyetle çalışmaktadır. Ayrıca okul girişinde tüm öğrenci ve çalışanların ateşi çeşitli profesyonel cihazlarla kontrol edilmektedir."

SANAL SINIFLARDA DEVAM EDECEKLER

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşmelerinin sürdüğünü ve okulların tatil edilmesi halinde Mektebim Koleji'nde derslerin teknolojinin sağladığı imkanlarla devam edeceğini dile getiren Özkök, " Ülkemizde eğitime ara verilmesi kararı çıkması halinde distance learning (uzaktan eğitim) metoduyla online olarak öğrencilerimizin kendi öğretmenleriyle eğitime kesintisiz devam edebilmesini sağlayacak tüm düzenlemeler üzerinde çalışıyorduk. Bu noktada 1. sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz evlerinden sanal sınıflarda derslerine kaldıkları yerden devam edecekler." dedi.

LGS VE YKS'YE HAZIRLIKTA KAYIP OLMAYACAK

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, toplumsal farkındalık ve sıkı tedbirler alındığı taktirde salgının en az hasarla atlatılacağına inandığını belirterek, "Özellikle ulusal sınav hazırlık grubundaki öğrencilerimizin ( 7, 8, 11 ve 12. sınıflar ) ders kaybına uğramamaları için uzun süredir yürütülen tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Rutin ders akışının yanı sıra premium dersler kapsamında Bölüm Başkanlarımız genel tekrar dersleri yapacaktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz tarafından gündemli bilgilendirme yapılarak, süreç desteklenecektir. Detaylar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır." şeklinde konuştu.

ZİYA SELÇUK'DAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün ortak açıklama yapılacağını belirterek, "Şu anda planlandığı gibi devam edilecek" dedi.