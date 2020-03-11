Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

KORONAVİRÜS PANİĞİNDE, FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK BAĞIŞIKLIĞINIZI KORUMAK İÇİN 13 BAŞLIKLI ÖNERİ Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Sabah saatlerinden bu yana herkeste bir panik var. Yaratıcı marka Danışmanı Mustafa Can, fizyolojik bağışıklığın yanı sıra, psikolojik bağışıklığa da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, çok önemli uyarılarda bulundu.