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Koronavirüs, TBMM Genel Kurulunun da gündeminde

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Koronavirüsle mücadelede Türkiye, tüm dünyaya örnek oldu
 11 Mart 2020 16:33
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Koronavirüs, TBMM Genel Kurulunun da gündeminde

Türkiye'de ilk vakası görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri tarafından gündeme getirildi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs hakkındaki şeffaf bilgilendirmelerinden memnun olduklarını belirterek, Koca'ya teşekkür etti.

Koronavirüsle mücadelenin asıl şimdi başladığını ifade eden Türkkan, hükümetten, vakalar yayılmadan duruma el koymasını istedi.

Türkkan, durumun siyaset üstü ve ciddi olduğunu dile getirerek, Sağlık Bakanlığından, bundan sonrası için de hızlı adımlarla gerekli önlemleri almasını beklediklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 21. yüzyılın, AB'nin mülteciler ve göçmenler sorununda yanlış ve başarısız politikalarına sahne olduğunu belirtti.

Akçay, İdlib'de, özellikle son 2 ay içinde rejim unsurları ve Rus birliklerince gerçekleşen saldırı sonucunda milyonlarca kişinin göç ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin Suriye vatandaşlarına kapılarını açtığını, uluslararası hukuktan kaynaklanan görevlerini yerine getirip, insanlık onuruna yakışır imkanlar sunduğunu kaydetti.

AB'nin, mülteci meselesine sadece ekonomik açıdan bakmayı bırakmasını isteyen Akçay, Türkiye'nin, zor kullanarak mültecileri sınırlara göndermediğini, en fazla mülteciyi misafir eden ülke olduğunu söyledi.

Akçay, Türkiye'nin, mülteci meselesinde insani değerler açısından, medeni tutum sergilediğini, AB'nin, Yunanistan'ı eleştirmek yerine Türkiye'nin sığınmacıları araç olarak kullandığını söyleyecek kadar vicdansızlaştığını belirtti.

- "Ekonomik ve sosyolojik etkileri de olacak"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tüm dünyanın koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya olduğunu dile getirerek, virüsün tıbbi etkisinin dışında, ekonomik ve sosyolojik etkilerinin de olacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı duyarlılığa davet eden Altay, "Tıbbi ve ekonomik sarsıntıların en aza indirgenmesi için şimdiden alınması gereken önlemler vardır. Turizmde büyük rezervasyon iptalleri başladı." dedi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu arayarak TBMM'de alınması gereken önlemler konusunda öneri ve tavsiyelerini ilettiklerini anlatan Altay, CHP'nin doktor ve eczacı milletvekillerinin de toplantı halinde olduğunu bildirdi.

Vatandaşlardan, çok tedbirli olmak kaydıyla paniğe kapılmamasını isteyen Altay, koronavirüsten daha tehlikelisinin, koronavirüs paniği olduğunu ifade etti.

-"Maskeli balo bitti"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olduğuna işaret ederek, "26 ülke, Türkiye'nin başarısıyla ortaya çıkan bu durumla ilgili bilgi paylaşımı noktasında talepte bulundu." diye konuştu.

Koronavirüs tüm dünyayı etkilerken Sağlık Bakanlığının önlemleriyle düne kadar hiçbir vakayla karşılaşılmadığını anımsatan Akbaşoğlu, bugüne kadar nasıl işi sıkı tutup önlemler aldılarsa bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Akbaşoğlu, konuyla ilgili sosyal medyada bilinçli, bilinçsiz üretilen yalan paylaşımlara itibar edilmemesini, ilgili makamların açıklamalarına göre hareket edilmesini istedi.

Sığınmacılar sorununun, dünyanın gündeminde olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, Yunanistan'ın uygulamalarının, Batı medeniyetinin iflasının ilanı olduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, maskeli balonun bittiğini, gerçeklerin tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığını vurgulayarak, "Batı medeniyetinden insanlığa hayır gelmeyeceği görülmüştür. Bu durumda Türkiye'ye büyük iş düşüyor. Zira Türkiye, insanlığın son umut adası." dedi.
Anadolu Ajansı
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