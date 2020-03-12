Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak

Zati Demirbaş Tabanca, MSB tarafından tedarik edilerek, TSK envanter kaydına alınan ve bedeli mukabili subay, astsubay ve uzman erbaşlara satışı yapılan, personelin görevleri süresince devlet malı statüsünü muhafaza eden, görevi süresinde taşımak ve kullanmak zorunluluğu olan, üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan ancak, personelin emekli olup, memuriyetten ayrıldığında envanter kaydından çıkarılarak şahsi malı olacak tabancadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bedeli mukabilinde zati demirbaş edinmek isteyen uzman erbaşların 15 Nisan 2020 tarihine kadar ön talep oluşturmasını istedi.

Ön talep işlemlerinde marka, model ve fiyatlar henüz belirlenmemiştir.

Tedarik faaliyetinin, özgün yerli tabanca projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Tedarik süreçlerinin tamamlanmasını müteakip, belirlenen marka ve model tabancanın satışı ile ilgili uygulama emri yayımlanacaktır.