1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs haberleri altını yeniden yükseltti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi
 11 Mart 2020 16:50
Yazdır
Koronavirüs haberleri altını yeniden yükseltti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 500 lira, en yüksek 331 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 331 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 415 milyon 775 bin 903 lira, işlem miktarı ise 1.271 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 417 milyon 446 bin 878,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 326.300,001.658,00
En Düşük 326.500,001.662,75
En Yüksek331.600,001.668,00
Kapanış331.600,001.665,00
Ağırlıklı Ortalama 328.459,321.663,71
Toplam İşlem Hacmi (TL)415.775.903
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.271,45
Toplam İşlem Adedi58
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
11 Mart 2020 17:12		 Döviz kurlarında korona virüs etkisi
11 Mart 2020 17:05
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
11 Mart 2020 13:14		 Çeyrek altın ne kadar?
11 Mart 2020 12:52
Gün ortası döviz fiyatları
11 Mart 2020 12:05		 Borsa güne düşüşle başladı
11 Mart 2020 10:03
Koronavirüs vakası sonrası dolar güne nasıl başladı?
11 Mart 2020 09:40		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
10 Mart 2020 18:21
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
10 Mart 2020 17:29		 Dövizde gün sonu fiyatları
10 Mart 2020 17:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:15 - Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması17:14 - Mazlumder: TBMM bu teklifi geri çeksin17:13 - Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası17:12 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:08 - Yüksek yargı da koronavirüs tedbirlerini aldı17:07 - Eski hakime FETÖ'den hapis17:05 - Döviz kurlarında korona virüs etkisi17:03 - Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlara soruşturma16:50 - Koronavirüs haberleri altını yeniden yükseltti16:47 - FETÖ sanığı akademisyenin davasında 'etkin pişmanlık' kararı
16:45 - CHP, korona virüs komisyonu kuracak16:38 - Anneden 'Otizmli çocuğum okulda dövüldü' iddiası16:33 - Koronavirüs, TBMM Genel Kurulunun da gündeminde16:32 - AB, Yunanistan'dan 'sığınmacılara şiddet iddialarını' soruşturmasını istedi16:28 - Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz16:25 - Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı16:21 - Özel okullardan korona virüs kararı16:12 - Kapalıçarşı yönetimi koronavirüs iddialarını yalanladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
Gökçek'ten Arınç'a çok sert bakışlar!
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
Lise kontenjanlarına 4+4+4 düzenlemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 1
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 4
cep telefonuyla bütünleşmek 2
12.03.2020 anadolu efes vs valencia maçı 1
hain kostok 1
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 2
grup yorum 2
dorian gray'in portresi 1
corona için alınan tedbirler 4
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 1
SON İLANLAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alım İlanı
Rekabet Kurumu, 20 Rekabet Uzman Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Enez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam