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Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlara soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, maske ve dezenfekte malzemesi satışında hileli yollarla fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti için soruşturma başlattı
 11 Mart 2020 17:03
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Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlara soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, maske ve dezenfekte malzemesi satışında hileli yollarla fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti için soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların fiyatlarda fahiş artış yoluna gittiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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