Döviz kurlarında korona virüs etkisi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|11 Mart 2020 17:05
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1320
|6,1330
|6,1900
|6,1910
|Avro
|6,9690
|6,9700
|7,0230
|7,0240
|Sterlin
|7,9750
|8,0150
|7,9940
|8,0340
|İsviçre Frangı
|6,5630
|6,5960
|6,6170
|6,6500
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1200
|6,1700
|6,1650
|6,2150
|Avro
|6,9400
|7,0000
|6,9750
|7,0350
|Sterlin
|7,9080
|8,0630
|7,9220
|8,0760
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