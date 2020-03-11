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Döviz kurlarında korona virüs etkisi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 11 Mart 2020 17:05
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Döviz kurlarında korona virüs etkisi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,1320 6,1330 6,1900 6,1910
Avro 6,9690 6,9700 7,0230 7,0240
Sterlin 7,9750 8,0150 7,9940 8,0340
İsviçre Frangı 6,5630 6,5960 6,6170 6,6500
ANKARA
ABD Doları 6,1200 6,1700 6,1650 6,2150
Avro 6,9400 7,0000 6,9750 7,0350
Sterlin 7,9080 8,0630 7,9220 8,0760
Anadolu Ajansı
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