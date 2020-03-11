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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 538,00 liradan işlem gördü
 11 Mart 2020 17:12
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 331,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 538,00 lira, Cumhuriyet altını 2.202,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 331,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 326,00 326,20 330,90 331,10
Cumhuriyet Ata Lira 2.148,00 2.169,00 2.181,00 2.202,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 297,00 301,00 302,00 306,00
Lira(Tam) Ziynet 2.100,00 2.120,00 2.131,00 2.151,00
Yarım Ziynet 1.050,00 1.060,00 1.066,00 1.076,00
Çeyrek Ziynet 525,00 530,00 533,00 538,00
Anadolu Ajansı
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