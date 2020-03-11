Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|11 Mart 2020 17:13
|Yazdır
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.B. ve avukatı katıldı.
T.B, savunmasında, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Muş'ta FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
11 Mart 2020 18:50
|Eski hakime FETÖ'den hapis
11 Mart 2020 17:07
|FETÖ sanığı akademisyenin davasında 'etkin pişmanlık' kararı
11 Mart 2020 16:47
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
11 Mart 2020 15:54
|Muğla'da saklandığı evde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
11 Mart 2020 14:20
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
11 Mart 2020 13:51
|Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
11 Mart 2020 11:41
|İtirafçılar örgütün şifre ve kumpaslarını anlattı
11 Mart 2020 11:37
|Başkent'te biri açığa alınmış öğretmen toplam 15 FETÖ gözaltısı
11 Mart 2020 10:32
|Jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu
11 Mart 2020 10:08