1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mazlumder: TBMM dernek düzenlemesi teklifini geri çeksin

Mazlumder, Dernekler yasasında yapılacak değişiklik teklifinin geri çekilmesini istedi. Teklifin TBMM'den geçmesi halinde, örgütlenme özgürlüğünün kullanımını zorlaşacak ve kişisel verilerin korunması ilkesini zedelecek vurgusu yaptı.
 11 Mart 2020 17:14
Yazdır
Mazlumder: TBMM dernek düzenlemesi teklifini geri çeksin

Mazlumder, Dernekler yasasında yapılacak değişiklik teklifinin geri çekilmesini istedi. Teklifin TBMM'den geçmesi halinde, örgütlenme özgürlüğünün kullanımını zorlaşacak ve kişisel verilerin korunması ilkesini zedeleyecek vurgusu yaptı.

Dernekler Kanununda Yapılmak İstenen Değişiklik Hakkında Mazlumder'in Basın Açıklaması

Plan bütçe komisyonunda kabul edilen ve TBMM genel kurul gündeminde olan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair torba yasa teklifi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 23. maddesinde düzenleme yapılmakta; dernek yönetimi ve denetim kuruluna seçilenlerin, dernek üyeliğine kabul edilenlerin ve üyeliği sonra erenlere ait bilgilerin mülki idare amirliğine bir ay içerisinde bildirilme zorunluluğu getirilmektedir. Kanuna eklenen geçici madde ise maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mevcut üyelerin ad, soyad, doğum tarihi ve kimlik numarası bilgilerinin mülki idare amirliğine bildirilmesi yükümlülüğü getirmekte ve bu bildirimleri yerine getirmeyenler için idari para cezası öngörmektedir.

Günümüz siyaset teorilerinde örgütlenme özgürlüğü, yönetimin halk tarafından denetlenmesinin garantisi ve toplumun kendini ifade etmesinin en etkili yoludur. Otoriterleşmenin önündeki en büyük engeldir. Siyasi parti, sendika, dernek ya da vakıf gibi birçok örgütlenme biçimine koruma sağlamaktadır. Anayasanın 33. Maddesi dernek kurmayı örgütlenme özgürlüğü içerisinde tanımlamıştır. Ayrıca evrensel insan hakları beyannamesi, Türkiye'nin taraf olduğu medeni ve siyasi haklar uluslararası sözleşmesi, Avrupa insan hakları sözleşmesi dernek kurarak örgütlenme özgürlüğünü güvence altına almıştır.

Bu haklar yönünden devletin en temel yükümlülüğü, örgütlenme özgürlüğünü kullanmak isteyen kişilere bu imkanı sağlamak ve yasal sınırları aşmadığı müddetçe bir örgütün faaliyetlerine müdahale etmemektir. Devletlerin sivil örgütlenmenin teşvik edilmesi gibi pozitif yükümlülükleri de bulunmaktadır. Yönetim sistemlerinin sağlıklı işleyişi, devletlerin bu yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmesine bağlıdır.

Kanun teklifinin gerekçesinde, katılımcı demokrasinin gereği en çok üyeye sahip STK'nın bilinmesi, kamu yararı vb. gerekçelerle değişiklik yapıldığı ileri sürülmektedir. Ancak değişikliğin kamu yararına ve "katılımcı demokrasinin" gelişimine katkısı anlaşılır olmadığı gibi, "fişlenme" korkusuyla derneklere üye olan veya üye olmayı düşünen insanları ürkütme potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinde, bir dönem teşvik edilen ve üyeliği pirim getiren kimi derneklerin bir süre sonra düşmanlaştırılması ve üyeliğinin suç sayılması gibi örnekler bulunmaktadır. Bu tecrübeleri yaşamış bir toplumun, "fişleme" anlamına gelecek bir uygulama karşısında çekingen davranacağı ve sonuçta örgütlenme özgürlüğünün yara alacağı açıktır. Güvenlikçi bir yaklaşımın ürünü olan düzenleme, STK'lara üyeliği riskli bir alan haline getirmektedir.

Ayrıca teklif, Anayasanın 20. Maddesinde ifade edilen "Özel hayatın gizliliği' ile ilgili 'Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme' hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir" İlkesini de ihlal etmektedir.

MAZLUMDER olarak:

Kamunun sorumluluğunda olan birçok alanda gönüllülük prensibi ile faaliyette bulunan derneklerin varlığının günümüz yönetim anlayışında son derece önemli olduğunu hatırlatır

Bu teklifin kanunlaşması halinde sivil katılımın olumsuz etkileneceğini ve insan hakları açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkacağını kamuoyunun dikkatine sunarız.

Karar verici mercii olan Meclis'i, örgütlenme özgürlüğünün kullanımını zorlaştıracak ve kişisel verilerin korunması ilkesini zedeleyecek teklifi geri çekmeye davet ederiz
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'yargı reformu' açıklaması
10 Mart 2020 18:10		 'Türkiye'nin koronavirüs performansı takdire şayan'
10 Mart 2020 11:53
Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil
09 Mart 2020 16:54		 'Farkında olmadan telif hakkınız çalınabilir'
09 Mart 2020 11:22
Yunanistan'ın göçmenlere şiddeti AİHM'ye taşınıyor
08 Mart 2020 17:38		 Emekliler özel bankalardan promosyon çıtasının 'şartsız' yükseltilmesini bekliyor
08 Mart 2020 12:11
'Atıl durumdaki hazine arazileri, kiralanarak üretime kazandırılmalı'
08 Mart 2020 10:21		 Kadın öğretmenlerin yüzde 71'i yönetici olmak istemiyor
06 Mart 2020 16:52
'Görevi kötüye kullananlara hadleri bildirilmelidir'
06 Mart 2020 14:54		 'Öğretmeni korumak, toplumun geleceğini kurtarmaktır'
05 Mart 2020 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:50 - Muş'ta FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı18:48 - UEFA, Avrupa Ligi maçlarına korona virüs ertelemesi18:46 - Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı18:45 - MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı18:43 - Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak18:31 - Fatih Portakal'dan koronavirüs teşekkürü18:23 - Trenler 'korona virüs'e karşı hazır18:15 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:08 - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs soruşturması17:51 - TBMM, üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'yi seçmedi
17:48 - MEB, yurt dışında yapılacak açık öğretim sınavlarını erteledi17:36 - Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir17:32 - Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?17:30 - Bakan Ersoy, korona virüs için kritik tarihi açıkladı17:26 - Ticaret Bakanı: Gıda fiyatında fırsatçılık yapanlar var17:15 - Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap17:14 - Mazlumder: TBMM dernek düzenlemesi teklifini geri çeksin17:13 - Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suudi arabistan'ın vatandaşlarına türkiye yasağı koyması 4
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
kamil koç 3
bütçe hakkı 2
12.03.2020 anadolu efes vs valencia maçı 1
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 4
mesut bakkal'ın gs'den teşvik primi aldık itirafı 5
geceye bir şiir bırak 3
Contagion 1
melek mosso 4
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı, AB projesi kapsamında 154 personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alım İlanı
Rekabet Kurumu, 20 Rekabet Uzman Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam