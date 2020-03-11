Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir
|11 Mart 2020 17:36
|Yazdır
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulu Müdürü Süleyman Bozok kendi imkanlarıyla bütün okulu ilaçlama pompası ile dezenfekte etti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulunda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirler artırıldı. Okul Müdürü Süleyman Bozok, okuldaki eğitimin tamamlanıp öğrencilerin evlerine gitmesinin ardından ilaçlama pompası ile bütün okulu ilaçlama yaparak hijyen çalışmalarını artırdı. Okul Müdürü Bozok ilaçlama yaparken okulda görevli personel de tuvaletlerde detaylı hijyen çalışması gerçekleştirdi. Tuvaletler, sınıflar ve koridorlar dahil bütün okulun ilaçlama pompası ile dezenfekte edilmesi okul velileri tarafından da takdirle karşılandı.
Hafsa Sultan İlkokulu öğrenci velisi Safiye Türkel, "Hafsa Sultan İlkokulu öğrenci velisiyim. Dünden beri korona virüsüyle alakalı okul müdürümüz Süleyman Bozok tarafından bütün okul hijyenik bir şekilde temizlenmiştir. Çalışmalar devam ediyor. Kendisine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Özel okullardan korona virüs kararı
11 Mart 2020 16:21
|Kazada ölen öğretmenin okulunda yas
11 Mart 2020 12:25
|Azimli öğretmen, dislektik öğrencisine doğru yöntemle okuma yazma öğretti
11 Mart 2020 11:18
|Okul bahçesinde sondaj yaparak eğitim alıyorlar
10 Mart 2020 20:41
|Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor
10 Mart 2020 19:36
|Resim öğretmeninden büyük fedakarlık
10 Mart 2020 08:07
|Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı
08 Mart 2020 12:04
|Fabrika gibi okul, öğrenciler öğrenirken para kazanıyor
08 Mart 2020 10:33
|KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası
07 Mart 2020 18:58
|Muhtar, köy merasının gelirini ilkokula bağışladı
07 Mart 2020 18:08