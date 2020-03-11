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TBMM, üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'yi seçmedi

Faruk Bildirici'nin üyeliği, RTÜK Üst Kurul'unun gizlilik taşıyan bilgi ve belgelerini kamuoyuna ve basına açıkladığı, kanuna göre gizli olan toplantı müzakerelerinin açıklanması yasağını defalarca ihlal ettiği için 2019 yılı Kasım ayında RTÜK üst kurulunca düşürülmüştü. TBMM Genel Kurulu bugün RTÜK üyeliği için yeni seçimini yaptı. CHP kontenjanından iki aday bildirildi. Faruk Bildirici 133 oy alırken, diğer aday Okan Konuralp 274 oy alarak RTÜK üyeliğine seçildi.
 11 Mart 2020 17:51
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TBMM, üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'yi seçmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi.

Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda adaylardan Okan Konuralp 274, Faruk Bildirici 133 oy aldı. 19 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla yeni RTÜK üyesi Okan Konuralp oldu.

Adapazarı'nda 1973'te doğan Konuralp, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Konuralp, 1998'de Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Programını tamamladı.

Tempo dergisi ve Hürriyet'te parlamento muhabirliği yapan Konuralp, diyanet ve İslami hareketler, Kürt sorunu, azınlıklar konularında çalışmalar yürüttü, yazı dizileri hazırladı.

Konuralp, 2015'ten bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.

Gökçen Çamlıyurt Konuralp ile evli olan Konurlap, Aren ve Mavi adlarında ikiz çocuk babası.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, Faruk Bildirici'nin üyeliğine Kasım 2019 tarihinde son vermişti. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada; Faruk Bildirici'nin yasanın açık hükümlerle emrettiği, üyelerin uymak zorunda olduğu "siyasi tarafsızlık" konusuna ısrarla uymadığı, yasanın üyelerden beklediği "tarafsız" olma düzenlemesine riayet etmeyerek "adeta bir siyasi parti temsilcisi gibi" hareket ettiği, Üst Kurul'un gizlilik taşıyan bilgi ve belgelerini kamuoyuna ve basına açıkladığı, kanuna göre gizli olan toplantı müzakerelerinin açıklanması yasağını defalarca ihlal ettiği, bu konuda pek çok kez şifahen uyarılmasına rağmen aynı tutumunu sistematik olarak sürdürdüğü için üyeliğinin düşürüldüğü belirtildi
Anadolu Ajansı
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