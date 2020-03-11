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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı
 11 Mart 2020 18:08
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmanın, sosyal medya hesaplarında, "koronavirüsün Türkiye'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu" yönünde ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında yürütüldüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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